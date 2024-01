Google prezentuje nowe wyszukiwanie. Tak łatwo jeszcze nie było

Google ma nowy sposób na łatwe wyszukiwanie. Po prostu zakreśl to, co Cię interesuje.

Nowy sposób wyszukiwania został zaprezentowany przy okazji premiery smartfonów z serii Galaxy S24. Jeśli zainteresuje Cię coś, co widzisz na ekranie smartfonu w dowolnej aplikacji, możesz to po prostu… zakreślić. Google wykorzystuje ostatnie osiągnięcia z zakresu sztucznej inteligencji oraz moc aplikacji Google Lens do wyszukiwania wizualnego. Przy tym nie trzeba będzie zmieniać aplikacji ani w ogóle przerywać aktualnie wykonywanego zadania, by skorzystać z wyszukiwania.

Zakreśl i szukaj

By wejść do trybu wyszukiwania, trzeba przytrzymać pasek nawigacji na dole ekranu lub przycisk powrotu do ekranu domowego, jeśli korzystasz z nawigacji przyciskami. Po tym zostanie uruchomiona nakładka wyszukiwarki, znajdująca się „nad” aktualnie uruchomioną aplikacją.

Obrysowanie to tylko jeden ze sposobów wybierania wyszukiwanego tematu. Google pozwala też na zakreślanie tekstu, odręczne bazgranie albo po prostu dotknięcie ekranu w odpowiednim miejscu. Wyszukiwanie w ten sposób będzie szczególnie wygodne na smartfonach wyposażonych w rysiki, ale nie będzie do nich ograniczone.

Google zaprezentował także wyszukiwanie wieloetapowe z pomocą sztucznej inteligencji i Google Lens. I tak można na przykład wyszukać buty, a następnie, niejako kontynuując rozmowę, dowiedzieć się, z jakich materiałów zostały wykonane i jak o nie dbać. SI pozwala więc wyjść poza proste wyniki wizualnego dopasowania.

Nowa funkcja w pierwszej kolejności trafi na smartfony Samsung Galaxy S24, a także na Google Pixel 8 i Google Pixel 8 Pro. Zostanie udostępniona od 31 stycznia i będzie dostępna w wielu językach i wielu krajach. Mam nadzieję, że szybko będzie można ją sprawdzić także w Polsce.

Wyszukiwanie wieloetapowe będzie na razie dostępne dla wszystkich tylko w USA i tylko po angielsku.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Rohappy / Shutterstock, Google

Źródło tekstu: Google