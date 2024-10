Google Chrome z przełomową funkcją. Koniec frustracji

Google Chrome to najpopularniejsza przeglądarka na świecie - zarówno na komputerach, jak i w telefonach. Ten ostatni, w wersji mobilnej, zyska niebawem funkcję, która ukoi nerwy użytkowników.

Zawieszona strona w Google Chrome? To nie problem

Google przekazuje twórcom stron internetowych bardzo precyzyjne wytyczne dotyczące sposobu budowania witryn i implementacji w nich funkcji dla użytkowników. Google jednak jedno, a deweloperzy drugie i często witryny okazują się źle zoptymalizowane i zakładka z daną stroną zawiesza się czy wręcz blokuje całą aplikację.

Do tej pory jedynym rozwiązaniem był wymuszony restart przeglądarki, co budziło frustrację. Osoby mniej zaznajomione z technologiami potrafiły z kolei męczyć się ze ślamazarnie działającą aplikacją, w której jedna z kart zawiesiła się. W wersji Chrome na komputery już jakiś czas temu pojawiło się skuteczne narzędzie do walki z takimi bolączkami - wbudowany menedżer zadań. Teraz analogiczne rozwiązanie trafi do Androida.

Menedżer zadań w Chrome dla Androida

Na ślady nadchodzącej funkcji trafili specjaliści z niezawodnego Android Authority, którzy w kodzie aplikacji w wersji beta od lat odnajdują nowości Google'a. Nowa funkcja może stanowić dużą pomoc w przypadku zawieszonych kart, awarii stron internetowych i innych problemów.

Menedżer zadań Chrome na komputerach, dostępny przez ustawienia > Więcej narzędzi > Menedżer zadań, daje bardziej szczegółowe informacje na temat wydajności kart w Chrome, a także umożliwia zamknięcie zamrożonych kart. Jego przewaga nad menedżerem zadań Windowsa to detale dla każdej uruchomionej karty. Teraz analogiczne rozwiązanie może zasilić mobilną przeglądarkę Google'a.

Nie jest to jedyna z nadchodzących nowości, bowiem mówi się, że Google pracuje też nad dodaniem biometrycznej autoryzacji przy wypełnianiu zapisanych haseł. To rozwiązanie znane z mobilnego Edge'a czy zewnętrznych menedżerów haseł pozwoli lepiej zabezpieczyć telefon w razie korzystania przez niego przez osoby niepowołane

Zobacz: Google Chrome z bardzo przydatną funkcją. W końcu się doczekaliśmy

Zobacz: Google Chrome. Już nie wyjdziesz z przeglądarki przypadkiem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: BINK0NTAN / Shutterstock

Źródło tekstu: Android Authority, oprac. wł