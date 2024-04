Google Chrome ze świetną nowością. Będziesz korzystać bez przerwy

Google Chrome wraz z ostatnią aktualizacją doczekał się bardzo przydatnej nowości. To sztuczna inteligencja zaimplementowana na pasku adresu.

Kiedy wpisujesz coś w pasek adresu Google Chrome, niezależnie czy jest to gotowy URL czy fraza do wyszukania, przeglądarka zawsze podrzuca od siebie garść propozycji. W rezultacie nie zawsze trzeba wpisywać wszystko, a kilka pierwszych znaków wystarczy, by program się „domyślił”, czego oczekujemy.

Dotychczas jednak było to rozwiązanie bardzo proste, oparte wyłącznie na słowniku oraz czasie ostatniej wizyty. Teraz z kolei wesprzeć je ma sztuczna inteligencja.

Jak czytamy na blogu Google, wyświetlane propozycje mają uwzględniać znacznie więcej zmiennych, w tym chociażby czas spędzony na danej stronie. Tak oto nawet dość regularnie klikany link może znaleźć się na liście nieco niżej, gdy wizyty są krótkotrwałe.

A to dopiero początek, bo spółka z Mountain View obiecuje inteligentne sugestie rozwijać. Możemy się dowiedzieć, że analizowana jest na przykład możliwość uzależnienia ich od rodzaju wykorzystywanego urządzenia, co powinno zróżnicować wyniki pomiędzy smartfonem a desktopem, lepiej dostosowując je do określonego środowiska.

Funkcja dostępna jest w najnowszej wersji Google Chrome na systemach Windows, macOS oraz Chrome OS. Korzystanie z niej nie wymaga żadnych szczególnych operacji. Ot, po prostu działa.

