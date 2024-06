Kalendarz Google. Ukryjesz święta, których nie obchodzisz

Kalendarz Google będzie bardzie elastyczny. Niedługo dostaniemy możliwość ukrywania pojedynczych świąt w widoku kalendarza.

Ukryj święta, których nie obchodzisz Aplikacja Kalendarz Google pozwala obecnie na wyświetlanie świąt na podstawie kraju lub regionu albo wcale. To niewygodne dla osób, którym nie jest potrzebny cały kalendarz świąt narodowych i religijnych w danym kraju. Google zamierza temu zaradzić – kalendarz zyska polecenie „Ukryj to święto”, które pozwoli sterować widocznością pojedynczych świąt. Zobacz: Do czego jest Gemini w telefonie i jak z niego korzystać W aplikacji Kalendarz Google pojawi się nowe menu dla widoku świąt i to tu znajdziemy nowe polecenie. Niektórzy testerzy już mają do niego dostęp, więc zapewne trafi na telefony wszystkich użytkowników w najbliższych tygodniach. Poza możliwością usunięcia z widoku kalendarza Dnia Dziecka czy Bożego Narodzenia dostaniemy też widok „Wybrane święta”. Nie jest jednak jeszcze jasne, jak ma działać. Prawdopodobnie będzie to lista świąt, które można ukryć lub uwidocznić w kalendarzu.

