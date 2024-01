Masz Androida? Za miesiąc wypatruj nowej funkcji, będzie aktualizacja

Podczas targów CES 2024 Google poinformował o połączeniu popularnej funkcji Androida z konkurencyjnym rozwiązaniem opracowanym przez Samsunga. Chodzi o „udostępnianie w pobliżu”.

Funkcja „Nearby Share”, czyli „Udostępnianie w pobliżu” to łatwa i szybka metoda wysyłania plików i innych danych z urządzenia na urządzenie za pomocą Wi-Fi – wystarczy kilka kliknięć i zdjęcie czy kontakt wysyłane są w sekundę do drugiego telefonu, tabletu lub chromebooka. Poza aktywacją tej funkcji w urządzeniach nie trzeba nic konfigurować.

Bardzo podobne rozwiązanie, Quick Share, stworzył dla swoich smartfonów i tabletów Samsung, jako dodatkową metodę dzielenia się plikami. W urządzeniach Galaxy te funkcje dostępne są równolegle.

Już wkrótce obydwa te sposoby na wysyłanie plików zostaną połączone i staną się w Androidzie i chromebookach domyślną funkcją dzielenia się danymi między urządzeniami. Google oficjalnie poinformował na targach CES 2024, że porozumiał się w tej sprawie z Samsungiem.

Połączona metoda wysyłania danych zachowa nazwę Samsunga, czyli Quick Share, ale zadebiutuje z nowym logotypem i ikoną. Do urządzeń z Androidem, które obecnie są przystosowane do funkcji „udostępnianie w pobliżu”, już w przyszłym miesiącu przez Google Play będą wysyłane aktualizacje, które uaktualnią dostępny zestaw funkcji. Aktualizacji doczeka się także aplikacja dla chromebooków i Windows.

Co więcej, Google zdradził, że pracuje też z największymi producentami komputerów i laptopów z Windows, by docelowo zapewnić pełną dostępność nowej funkcji na większą liczbę urządzeń. Do komputerów z systemem Windows Quick Share ma trafiać jako preinstalowana aplikacja.

Jak przekonuje Google, połączone rozwiązanie udostępniania w pobliżu łączy najlepsze cechy funkcji z czystego Androida oraz Quick Share Samsunga. Po kliknięciu ikony udostępniania użytkownik zobaczy listę dostępnych w pobliżu urządzeń i będzie mógł łatwo, jednym kliknięciem wysłać do nich pliki. Z drugiej strony Quick Share zapewni pełną kontrolę nad widocznością i dostępnością urządzeń, co zagwarantuje bezpieczeństwo danych użytkowników.

Fast Pair na telewizorach

Na CES 2024 Google zapowiedział także, że funkcja szybkiego parowania akcesoriów Fast Pair, dostępna na Androidzie i chromebookach, od lutego dostępna będzie także na urządzeniach Chromecast z Google TV, a w kolejnych miesiącach trafi do większej liczby urządzeń z Google TV. Pozwoli to jeszcze łatwiejsze łączenie np. słuchawek z telewizorem, a także równie proste rozłączenie urządzeń, bez nawigowania po zakamarkach menu ustawień.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Google

Źródło tekstu: Google, opracowanie własne