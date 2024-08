Masz iPhone'a? Apple pozwoli Ci usunąć App Store i kilka innych rzeczy

W odpowiedzi na wymogi unijnego Aktu o rynkach cyfrowych (DMA), firma Apple ogłosiła szereg zmian, które mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki użytkownicy iPhone’ów i iPadów w UE korzystają ze swoich urządzeń.

Firma Apple zapowiedziała, że do końca 2024 roku wprowadzi istotne zmiany w systemach iOS oraz iPadOS dla użytkowników z Unii Europejskiej. Mają one dotyczyć ekranu wyboru przeglądarki, aplikacji domyślnych oraz możliwości usuwania aplikacji. Aktualizacje te są wynikiem trwającego dialogu z Komisją Europejską i dążenia do spełnienia wymogów unijnego Aktu o rynkach cyfrowych.

Twórcy przeglądarek dostępnych w ekranie wyboru przeglądarki w UE otrzymają możliwość prezentowania dodatkowych informacji o swoich produktach użytkownikom, którzy zdecydują się na ich wypróbowanie. Będą mieli również dostęp do szerszych danych dotyczących efektywności ekranu wyboru. Zaktualizowany ekran wyboru zostanie wyświetlony wszystkim użytkownikom z UE, którzy jako domyślną przeglądarkę ustawili Safari. Szczegółowe informacje o nadchodzących zmianach w ekranie wyboru przeglądarki można znaleźć pod tym adresem.

Użytkownicy z UE w systemach iOS 18 i iPadOS 18 zobaczą również nową sekcję "Aplikacje domyślne" w ustawieniach. W przyszłych aktualizacjach oprogramowania użytkownicy otrzymają nowe ustawienia domyślne dla dzwonienia, wysyłania wiadomości, tłumaczenia tekstu, nawigacji, zarządzania hasłami, klawiatur oraz filtrów spamu telefonicznego. Wiosną 2025 roku Apple doda wsparcie dla ustawiania domyślnych aplikacji nawigacyjnych i do tłumaczeń.

Dodatkowo, tegoroczna aktualizacja do systemów iOS i iPadOS przyniesie użytkownikom z Unii Europejskiej możliwość usunięcia wybranych aplikacji. Na liście są: App Store, Wiadomości, Aparat, Zdjęcia i przeglądarka Safari. Tylko aplikacji Ustawienia i Telefon nie będzie się dało usunąć.

Powyższe zmiany są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie konsumentów na większą kontrolę nad swoimi urządzeniami oraz na potrzebę zwiększenia konkurencji na rynku aplikacji mobilnych. Dzięki możliwości wyboru domyślnych aplikacji, użytkownicy będą mogli lepiej dostosować swoje urządzenia do indywidualnych preferencji i potrzeb. Usuwanie preinstalowanych aplikacji pozwoli na zwolnienie przestrzeni na urządzeniu i potencjalnie na poprawę wydajności poprzez eliminację niechcianego oprogramowania.

Wprowadzenie tych zmian może również przyczynić się do wzrostu innowacyjności, gdyż deweloperzy będą mieli większą motywację do tworzenia aplikacji, które mogą stać się nowymi domyślnymi wyborami dla użytkowników. To z kolei może prowadzić do pojawienia się nowych, interesujących rozwiązań, które mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki korzystamy z naszych urządzeń mobilnych.

Zmiany te mogą również stanowić wyzwanie dla deweloperów, którzy będą musieli dostosować swoje aplikacje do nowych wymogów i zapewnić ich kompatybilność z różnorodnymi ustawieniami domyślnymi. Będzie to wymagało od nich nie tylko inwestycji w rozwój technologiczny, ale również w marketing, aby przekonać użytkowników do wyboru ich aplikacji jako domyślnej.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Apple

Źródło tekstu: Apple