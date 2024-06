"Rozbieranie" kobiet przez AI to trend, który rośnie za szybko

AI ma wiele zastosowań i nie wszystkie są godne pochwały. W niektórych przypadkach potrzebne są regulacje prawne i to jak najszybciej.

Ciemna strona AI?

Sztuczna inteligencja ma jedną potężną cechę — różnorodność zastosowania. Oczywiście, nie trzeba było długo czekać, aby została ona wykorzystywania w niecnych celach. Okazuje się, że AI całkiem nieźle radzi sobie w aplikacjach "rozbierających" kobiety.

Badacze z firmy analizującej media społecznościowe, Graphika, postanowili nieco bliżej przyjrzeć się temu rozprzestrzeniającemu się w sieci, zjawisku. W samym wrześniu 2023 strony z tego typu narzędziami zostały odwiedzone aż przez 24 miliony internautów. Od początku roku, liczba linków polecających wzrosła o 2400 procent. Najwięcej ich było na platformie X oraz Reddicie. Powstają także całe grupy społeczności, a liczba ich użytkowników, w większości przypadków, przekracza miliony. Brzmi to wręcz niewiarygodnie, ale można było się przecież tego spodziewać.

AI wygeneruje fałszywe obrazy

Algorytmy sztucznej inteligencji, są w stanie na podstawie prawdziwych zdjęć, wygenerować fałszywe fotki. Obrazy te, do złudzenia jednak przypominają prawdziwe. Mimo faktu, że nagie zdjęcia w sieci to nic nowego to jednak jest to lekko przerażające. Brzmi strasznie? Trzeba przyznać, że trochę tak. AI jest w stanie dorobić nieprawdziwe elementy na każdym zdjęciu. Problem pojawia się wówczas, gdy ktoś wpadnie na pomysł, aby tego typu fotografię wykorzystać do szantażu.

Póki Unia Europejska nie ureguluje tego typu rzeczy prawnie, pozostaje nam czekać i być świadomym czyhających zagrożeń. Na wszelki wypadek też pomyślmy dwa razy, zanim opublikujemy na publicznym profilu fotkę z imprezy lub wakacji na Instagramie lub Facebooku. To właśnie stamtąd najłatwiej "ściągnąć" materiały do przeróbki.

Aplikacje "rozbierające" są, póki co, legalne i powszechnie dostępne. Powoli jednak zmierza ku lepszemu. Wielka Brytania i Australia wkrótce uznają tego typu spreparowane fotki oficjalnie za przestępstwo, a Facebook oraz TikTok ograniczyli już dostęp do tego typu narzędzi.

