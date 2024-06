W konkursie na prace z AI zgłosił prawdziwe zdjęcie i wygrał

Fotograf Miles Astray zgłosił zdjęcie przedstawiające flaminga do konkursu na obrazy wygenerowane przez sztuczną inteligencję - 1839 Awards. Jury przyznało mu trzecie miejsce w kategorii AI, a także zdobył pierwsze miejsce w głosowaniu publiczności w tej samej kategorii. Następnie ujawnił prawdę.

Ustalenie co jest prawdziwym zdjęciem, a co tworem wygenerowanym przez sztuczną inteligencję staje się coraz trudniejsze. Tym razem zdjęciem flaminga ze schowaną głową udało się oszukać zarówno jurorów konkursu, jak i publiczność. Wyjątkowo jednak jury konkursu nie walczyło z pracami wygenerowanymi przez AI, ono takich prac oczekiwało.

W skład jury wchodzili przedstawiciele New York Times, domu aukcyjnego Christie’s oraz wydawnictwa Phaidon. Astray celowo zgłosił swoje zdjęcie do kategorii AI, aby zwrócić uwagę na znaczenie ludzkiej twórczości.

W dobie, gdy treści generowane przez AI szybko przekształcają cyfrowy krajobraz, wywołując coraz gorętsze debaty na temat ich wpływu na przyszłość treści i twórców – od artystów, dziennikarzy i grafików po pracowników różnych branż. Zgłosiłem to prawdziwe zdjęcie do kategorii AI na 1839 Awards, aby udowodnić, że ludzka twórczość nie straciła swojej wartości, że Matka Natura i jej ludzcy interpretatorzy wciąż mogą pokonać maszynę, a kreatywność i emocje to coś więcej niż ciąg cyfr.