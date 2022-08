Czekasz na Androida 13? No to jeszcze poczekasz

Już sierpień, a Androida 13 na horyzoncie nie widać. Google wciąż nie udostępnił obrazów dla swoich smartfonów z serii Pixel, nie ma też stabilnej wersji trzynastki w Android Open Source Project. Ile jeszcze trzeba czekać?

Google udostępnił wersje testowe Androida 13 wcześniej niż zwykle. Deweloperzy mogli skorzystać z niego już w lutym 2022 roku, pierwsza beta również została udostępniona zaskakująco wcześnie. To jednak nie znaczy, że stabilna wersja systemu zostanie wydana w wakacje. Wiele wskazuje na to, że poczekamy na nią do września. Sugerują to informacje zawarte w sierpniowym biuletynie bezpieczeństwa, wydanym właśnie przez Google.

Sierpniowy biuletyn i Google Pixel 6a

Sierpniowy biuletyn bezpieczeństwa Androida 13 informuje o lukach bezpieczeństwa w systemie i zabezpieczeniach, które się ich pozbywają. Co ciekawe, Google pisze w nim, że bezpieczne będą urządzenia z Androidem 13 i łatkami z 1 września 2022. To określenie sugeruje, że poprawki zostaną wydane dopiero we wrześniu (chyba że ktoś się srogo pomylił, w co wątpię). Zapewne zostaną zawarte właśnie w stabilnym wydaniu Androida 13. Trzeba więc poczekać jeszcze miesiąc. Przynajmniej.

Co ciekawe, Google uruchomił program dla testerów Androida 13 beta 4 na swoim najnowszym telefonie Google Pixel 6a. Raczej nie podjąłby się tego działania, gdyby Android 13 miał być wydany kilka dni później w wersji stabilnej.

Zobacz: Android 13 beta 4 wydany. Do finału coraz bliżej

Spodziewamy się, że podobnie jak w przypadku Androida 12, najpierw Android 13 trafi do repozytorium Android Open Source Project. Dwa tygodnie później, czyli w połowie września, będzie można zainstalować go na telefonach Google Pixel. Jak będzie z innymi producentami? Na razie nie wiadomo, choć w sieci krążą już wczesne listy urządzeń, które na pewno Androida 13 dostaną. Samsung udostępni Androida 13 razem z One UI 5.0, przy czym ten producent obiecuje 4 aktualizacje systemu i 5 lat łatek bezpieczeństwa dla swoich smartfonów i tabletów Galaxy. Na liście producentów z dostępem do bety są między innymi Asus, Lenovo (Motorola), OnePlus, OPPO, realme, vivo i Xiaomi. Pierwszym telefonem z fabrycznie zainstalowanym Androidem 13 będzie zapewne Google Pixel 7, którego spodziewamy się 6 października.

