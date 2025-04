Zmiany dla podróżujących samolotami coraz bliżej. To nie film sci-fi

Karta pokładowa w telefonie zamiast na papierze

Podróżni byliby w stanie przechowywać na swoich urządzeniach informacje paszportowe. The Times podaje, że potrzeba trzech lat, aby tego typu zmiany mogłyby wejść w życie. Oznaczałoby to koniec kolejek na lotnisku podczas odpraw i drukowania dla podróżnych papierowych kart pokładowych z kodem kreskowym. Zamiast tego, podróżni pobieraliby kartę pokładową w formie elektronicznej na swój telefon podczas rezerwacji. Co więcej, karta w takiej formie byłaby na bieżąco aktualizowana, jeśli do rezerwacji zostałyby wprowadzone jakiekolwiek zmiany.