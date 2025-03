Xiaomi z rekordowymi wynikami. Przychody i zyski szybują w górę

Rekordowe wyniki finansowe

Całkowite przychody Xiaomi za 2024 rok wyniosły 365,9 miliarda RMB (195,5 mld zł), co oznacza wzrost o 35% rok do roku. Skorygowany zysk netto wzrósł jeszcze dynamiczniej – o 41,3% rok do roku do poziomu 27,2 miliarda RMB (14,5 mld zł).

Dalsza część tekstu pod wideo

Jeszcze lepsze wyniki firma osiągnęła w IV kwartale 2024 roku, kiedy przychody wzrosły o 48,8% rok do roku, do 109 miliardów RMB (68,2 mld zł). Skorygowany zysk netto w tym okresie wyniósł 8,3 miliarda RMB (4,4 mld zł), co oznacza wzrost o 69,4% w ujęciu rocznym.

Xiaomi rośnie w segmencie smartfonów i aut elektrycznych

W ramach strategii "Human x Car x Home", Xiaomi konsekwentnie rozwija swoje kluczowe segmenty – smartfony, samochody elektryczne oraz inteligentne urządzenia domowe. Przychody ze sprzedaży smartfonów wyniosły 191,8 miliarda RMB (102,5 mld zł), co oznacza wzrost o 21,8% rok do roku. Globalna sprzedaż smartfonów wzrosła o 15,7% do 168,5 miliona sztuk, co umocniło pozycję Xiaomi w pierwszej trójce światowych dostawców według raportu Canalys.

Segment samochodów elektrycznych Xiaomi odnotował równie dynamiczny rozwój – przychody wzrosły do 32,8 miliarda RMB (17,5 mld zł), znacznie przekraczając pierwotne cele. W samym IV kwartale 2024 roku sprzedaż EV przyniosła 16,7 miliarda RMB (8,9 mld zł). Model Xiaomi SU7 cieszył się dużym zainteresowaniem – w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy od premiery dostarczono 136854 sztuki.

Ekspansja w segmencie ultrapremium

Plany Xiaomi na 2025 rok obejmują dalszą ekspansję w segmencie ultrapremium, czego przykładem są najnowsze flagowe produkty: smartfon Xiaomi 15 Ultra oraz elektryczny model Xiaomi SU7 Ultra. W dniu chińskiej premiery, sprzedaż Xiaomi 15 Ultra była o 50% wyższa niż poprzedniego modelu, a liczba zamówień na Xiaomi SU7 Ultra przekroczyła 10 tysięcy sztuk, osiągając wyznaczony cel roczny przed czasem.

Rekordowe wyniki w segmencie AIoT i lifestyle

Segment urządzeń AIoT i lifestyle po raz pierwszy przekroczył granicę 100 miliardów RMB przychodów, osiągając dokładnie 104,1 miliarda RMB (55,6 mld zł). Stanowi to wzrost o 30% rok do roku. Sprzedaż klimatyzatorów, lodówek i pralek Xiaomi osiągnęła rekordowy poziom, umacniając pozycję firmy w tym segmencie.

W 2024 roku Xiaomi utrzymało silny wzrost w sprzedaży tabletów, notując 73,1% wzrost dostaw i zajmując 5. miejsce na świecie oraz 3. w Chinach. Marka osiągnęła również 2. miejsce w globalnej sprzedaży opasek sportowych oraz 1. miejsce w Chinach w sprzedaży słuchawek TWS.

Silne inwestycje w AI i badania nad nowymi technologiami

Xiaomi konsekwentnie zwiększa inwestycje w badania i rozwój, które w 2024 roku wzrosły o 25,9% rok do roku, osiągając 24,1 miliarda RMB (12,9 mld zł). W strukturze firmy działa już ponad 21190 pracowników R&D, a liczba zarejestrowanych patentów przekroczyła 42 tysiące, w tym ponad 1000 związanych z technologiami dla pojazdów elektrycznych.

Firma mocno inwestuje również w sztuczną inteligencję – w październiku 2024 roku Xiaomi wprowadziło system HyperOS 2. Obejmujący on technologie HyperCore, HyperConnect i HyperAI, zapewniające lepszą łączność i inteligentne funkcje AI we wszystkich urządzeniach marki.

Xiaomi z optymizmem patrzy w przyszłość

Na 2025 rok Xiaomi wyznaczyło ambitne cele, w tym sprzedaż 350 tysięcy pojazdów elektrycznych oraz dalszą ekspansję w segmencie ultrapremium. Firma kontynuuje swoją strategię "Human x Car x Home", łącząc innowacje technologiczne z rosnącą obecnością na globalnym rynku.