Wikipedia z ważną zmianą. Usłyszysz jak brzmi wiedza

Istnieją dźwięki, które przemawiają do nas bardziej niż obrazy. Nawet osoby nie interesujące się kinematografią z pewnością bezbłędnie wskażą wytwórnię filmową odpowiedzialną za daną produkcję po samym dźwięku towarzyszącym logo. Teraz Wikipedia również ma własny dżingiel.

Coraz więcej treści w Wikipedii pojawia się w formacie audio. W związku z tym Wikimedia Foundations zadecydowało, że powstanie udźwiękowione logo internetowej encyklopedii. Zwycięski dźwięk wyłoniono w drodze konkursu, w którym wzięło udział 3235 melodii zgłoszonych przez 2094 uczestników ze 135 krajów.

🔊 Wikimedians, are you ready?



We are thrilled to announce that we have found the winning entry to The Sound of All Human Knowledge contest! Fun fact: We used the actual sound logo to create the sound wave in this video. ▶️ #WikiSoundLogohttps://t.co/GykcY54WfE pic.twitter.com/RYhK2tVCmj