Thermomix straci zagranicznego kuzyna. Niemcy chcą być silniejsi

Grupa Vorwerk, znana głównie z robota Thermomix, zamknie amerykańską fabrykę odkurzaczy samojezdnych Neato Robotics. Jak twierdzi, chce tym samym wzmocnić położenie macierzystych Niemiec.

Niemiecki Vorwerk znany jest głównie z kultowych już robotów Thermomix i ewentualnie odkurzaczy Kobold, ale w istocie rzeczy to ogromna firma, która ma w swych szeregach blisko 600 tys. ludzi na całym świecie. Teraz producent z Wuppertal chce wzmocnić swoje krajowe struktury.

Jak ogłoszono, całkowicie rozwiązana zostaje spółka Neato Robotics, którą to Vorwerk przejął wcześniej w 2017 roku, by wejść na rynek robotów odkurzających i konkurować m.in. ze słynną Roombą.

Roboty sprzątające nie spełniły oczekiwań

Vorwerk co prawda nie rezygnuje z odkurzaczy, ale będzie je rozwijać w swym głównym zakładzie Wuppertal Laaken – czytamy w komunikacie prasowym. Jednocześnie jednak firma nie kryje, że jak na razie biznes nie spełnił jej oczekiwań, a sprzedaż robotów w USA, gdzie funkcjonowało Neato, okazała się nieopłacalna.

Zgodnie z wydanym komunikatem odpowiedzialny personel, dokładnie 98 osób, zostanie zwolniony. Wyjątkiem jest 14 ekspertów ds. chmury z filii w Mediolanie, którzy będą jeszcze przez 5 lat czuwać nad usługami sieciowymi odkurzaczy.

Tymczasem w zakładzie Wuppertal Laaken tworzone jest dedykowane centrum robotyki, gdzie zespół 50 programistów ma przejąć schedę po Neato i kontynuować pracę nad inteligentnymi systemami sprzątającymi.

Co ciekawe, firma przekonuje przy okazji, że podjęte działania mają również znaczenie makroekonomiczne. Jak twierdzi, przenosząc R&D do Niemiec, liczy na wzmocnienie lokalnej gospodarki i powrót do sprzętu kompleksowo tworzonego za Odrą.

Źródło zdjęć: Pelle Zoltan / Shutterstock

Źródło tekstu: Materiały prasowe, oprac. własne