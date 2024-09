TikTok zamyka jedną ze swoich usług. Konkurencja pozamiatała

ByteDance poinformował, że TikTok zamknął właśnie jedną ze swoich usług. Decyzja ta jest bezpowrotna. Konkurencja okazała się zbyt silna.

TikTok Music zniknie do końca roku

TikTok Music była usługą zapowiadaną na rynku, jako konkurencja dla takich serwisów jak Spotify, Apple Music i Tidal. Ma zniknąć jeszcze w tym roku.

Chińska spółka ByteDance zdaje sobie sprawę, że nieustanny rozwój jest ważny w przypadku tak ogromnej platformy jak TikTok. Okazuje się jednak, że nie wszystko da się zamienić w złoto. Jeśli coś się nie sprawdza, nie warto w to brnąć. Ale czy naprawdę dali jej szansę na pełny rozwój? Co ciekawe, usługa ta nie była dostępna dla wszystkich. W Polsce nikt z niej nie miał szansy skorzystać. Testowano ją za to w rejonach takich, jak Brazylia, Indonezja, Australia oraz Meksyk. Ale jak można się domyślić, testy nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Ale jeszcze całkiem niedawno, wszystko wskazywało na to, że TikTok Music zawita w Stanach Zjednoczonych. Znak towarowy TikTok Music został zarejstrowany jeszcze w 2022 roku.

