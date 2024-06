Elon Musk sprzedaje alkohol. Tylko, przy tej cenie szkoda wypić

Firmę Tesla kojarzymy przede wszystkim z samochodami elektrycznymi. Jednak w ofercie marki ostatnio pojawił się nowy produkt, i chociaż jest sporo tańszy od auta, to wciąż drogi.

Elon Musk lubi zaskakiwać swoimi decyzjami. Przykładów można mnożyć, ale najbardziej oczywiste to między innymi oryginalny projekt samochodu Cybertruck, zakup Twittera czy też sprzedaż miotacza do ognia. Teraz do tej listy możemy dodać alkohol.

Tesla sprzedaje alkohol

Tesla wprowadziła na rynek alkohol, a konkretnie butelkę mezcalu, który powstaje w agawy. Elegancka, czarna butelka w kształcie pioruna została wykonana z dmuchanego szkła. Jej wygląd czerpie inspiracje z garncarskich regionu Oaxaca w Meksyku. Mezcala Tesla została wyceniona na 450 dolarów, czyli około 1815 zł (według aktualnego kursu).

Według opisu alkohol ma cytrusowy smak z nutami limonki, zielonego jabłka i dymnym wykończeniem. Pomimo wysokiej ceny alkohol wyprzedał się na pniu. Kupno butelki nie jest aktualnie możliwe, chyba że zdecydujecie się znacznie za nią przepłacić. Na eBayu już pojawiły się oferty na 5000 dol.

Co ciekawe, nie jest to pierwszy alkohol w ofercie Tesli. Wcześniej firma wprowadziła do sprzedaży piwo CyberBeers, które kosztowało 150 dolarów w zestawie z dwoma ceramicznymi kuflami oraz Tesla Tequila, za którą trzeba było zapłacić 250 dolarów za 750 ml.

Zobacz: Konfiskata auta za jazdę po pijaku? Niektórym ujdzie na sucho

Zobacz: Rząd szykuje specjalny system. Na wypadek wojny

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: photosince / Shutterstock.com, Tesla

Źródło tekstu: Tesla