Konfiskata auta za jazdę po pijaku? Niektórym ujdzie na sucho

Konfiskata auta za jazdę po pijaku? Rząd przygotował zmiany, dzięki którym części kierowców może ujść to na sucho.

Jeszcze poprzedni rząd przygotował przepisy, na mocy których od marca tego roku sądy mają obowiązek orzekać przepadek auta kierowców, którzy zostaną przyłapani na podwójnym gazie. Przepisy od początku budziły kontrowersje i nowy rząd koalicyjny zapowiedział zmiany. Te właśnie zostały opracowane i oznaczają dużo mniej radykalne podejście do pijanych kierowców — informuje Rzeczpospolita.

Konfiskata auta za jadę po pijaku? Nie zawsze

Przypomnijmy, że według wciąż obowiązujących przepisów sąd ma obowiązek zasądzić konfiskatę auta w przypadku kierowców, którzy w trakcie prowadzenia auta będą mieli 1,5 promila alkoholu we krwi (lub więcej), spowodują wypadek przy stężeniu co najmniej 1 promila lub w przypadku recydywy, czyli wcześniejszego skazania za jazdą na podwójnym gazie. Przepadek jest obligatoryjny, więc sądy nie mają wyboru i muszą wydawać takie wyroki.

Według nowych propozycji przepisy nie mają być aż tak radykalne. Nadal konfiskata auta we wskazanych wyżej przypadkach będzie możliwa, ale nie będzie już obowiązkowa. Sąd, biorąc pod uwagę konkretne okoliczności, będzie mógł wydać inny wyrok.

Jednak zmiana nie dotyczy wszystkich przypadków. O ile nowy rząd wziął pod uwagę jazdę po pijaku, to art. 178a § 1 oraz 4 kodeksu karnego, których dotknie nowelizacja, nie dotyczą tylko jazdy pod wpływem alkoholu. Biorą one pod uwagę także jazdę po zażyciu innych środków odurzających. W tym przypadku kierowcy nie będą mogli liczyć na taryfę ulgową. Niezależnie od stężenia we krwi, przepadek auta będzie w tym przypadku obligatoryjny.

Uwagę na to zwrócił Rzecznik Praw Obywatelskich, który uważa, że skoro przepisy wskazują progi stanu nietrzeźwości, to tak samo powinno być w przypadku innych środków psychoaktywnych. Inaczej narusza to zasadę równości wobec prawa.

Zobacz: Rząd szykuje specjalny system. Na wypadek wojny

Zobacz: Rząd prześwietli smartfony Polaków. UODO krytykuje nowe regulacje

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Rzeczpospolita