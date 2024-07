Światłowód prosto ze Śląska. Amerykanie stawiają na Gliwice

Amerykański producent z branży światłowodów AFL postawił na Gliwice. To czwarta placówka firmy w Europie.

AFL to amerykański producent kabli światłowodowych. Tutaj trzeba uściślić, że o ile firma jest amerykańska to jej właściciele już nie. AFL jest własnością japońskiego koncernu Fujikura. Zarówno Amerykanie, jak i Japończycy zawitali do Gliwic.

Światłowody prosto z Gliwic. Do Europy, Afryki i na Bliski Wschód

To właśnie Gliwice są bowiem czwartym europejskim centrum firmy. O inwestycji było już wiadomo rok temu, jednak dopiero teraz w lipcu doszło do oficjalnego uruchomienia placówki. Obecnie w Gliwicach pracę znalazło 125 osób, jednak jeszcze w tym roku załoga urośnie do 280 osób.

AFL chwali się, że dostarcza kompleksowe rozwiązania z zakresu infrastruktury światłowodowej dla energetyki, przemysłu a także dostawców usług. Gliwicka placówka ma oczywiście działać na region EMEA (czyli Europa, Bliski Wschód i Afryka). O wszystkim miała przesądzić dostępność dobrze wykształconych inżynierów i dobra infrastruktura.

Polska jest ważnym punktem na mapie światowego eksportu światłowodów. W zeszłym roku na przykład eksport światłowodów z Polski wyniósł 371,4 mln USD. Był to jednak spadek o 1,36% względem 2022. Nowa fabryka może odwrócić ten trend.

