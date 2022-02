Samsung CyfrOFFy kONtakt: webinar i konkurs. Można wygrać tablicę Samsung Flip 2.0

Dziś obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Z tej okazji Samsung zachęca do uczestnictwa w programie CyfrOFFy kONtakt. Jego częścią jest konkurs promujący inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa cyfrowego.

Dzień Bezpiecznego Internetu to inicjatywa podejmowana przez Komisję Europejską, która ma na celu propagowanie bezpieczeństwa cyfrowego. Ideą wydarzenia jest promowanie wiedzy na temat zagrożeń w sieci i nauka mądrego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież.

Według raportu „Nastolatki 3.0” opublikowanego przez NASK, co piąty nastolatek przyznał, że już w wieku 7-8 lat miał smartfon z dostępem do Internetu (20,5%). Co ciekawe potwierdziło to tylko 14% rodziców, co może wskazywać na niekontrolowany dostęp do urządzeń mobilnych. Część rodziców przyznała, że wyposażyła swoje pociechy w urządzenie z dostępem do sieci, gdy miały zaledwie 6 lat. W świetle tych danych bezpieczeństwo najmłodszych w sieci nabiera szczególnego znaczenia.

Zobacz: PKO BP ma młot na oszustów. Wystarczy smartfon

Samsung CyfrOFFy kONtakt: webinar

Samsung zachęca, by świętowanie Dnia Bezpiecznego Internetu zacząć od udziału w bezpłatnym webinarze pt. „Offline i online z CyfrOFFym kONtaktem. Jak włączyć się do obchodów DBI z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym?”.

Webinar przeznaczony jest głównie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz rodziców dzieci w tym wieku. Poprowadzą go wykwalifikowani trenerzy edukacyjni – Iwona Brzózka-Złotnicka oraz Krzysztof Jaworski. Podpowiedzą, jak wspierać dzieci w świecie cyfrowym i jak uczyć je relacji z innymi, także w otoczeniu technologii. Prowadzący podzielą się także inspiracjami na działania, które można przeprowadzić w domu, jak również w grupie przedszkolnej lub wczesnoszkolnej rejestrując je na mapie wydarzeń Dnia Bezpiecznego Internetu.

Webinar odbędzie się 9 lutego o godz. 17.00.

Konkurs: do wygrania Samsung Flip 2.0

Samsung wraz z organizatorami (NASK i Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę) zachęcają instytucje – placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe, a także biblioteki – do organizowania własnych inicjatyw w ramach DBI.

Celem tej edycji jest pobicie rekordu 5 tys. inicjatyw. Wydarzenia można organizować w wybranym przez siebie terminie od początku lutego do końca marca 2022 r.

Na najbardziej aktywne placówki czekają nagrody rzeczowe, w tym nagroda główna w postaci Samsung Flip 2.0. To elektroniczny flipchart, który łączy rolę tablicy do wizualnych notatek, wspierających proces rozumienia i utrwalania wiedzy, z zaawansowanym monitorem interaktywnym. Samsung Flip 2.0 dzięki wbudowanym narzędziom może okazać się przydatną pomocą naukową podczas nowoczesnych, interaktywnych lekcji.

Zgłoszenia można nadsyłać tutaj: https://www.saferinternet.pl/dbi/zglos-inicjatywe-dbi.html

Zobacz: Masz Facebooka? Uważaj, jeden zły ruch i tracisz pieniądze

Zobacz: Pegasus ma naśladowcę. Jest nawet groźniejszy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung