Kolejny gigant dołącza do wyścigu sztucznej inteligencji

Wyścig trwa w najlepsze. Kolejna firma postanowiła dołączyć do rywalizacji w tej kategorii. Przejęcie start-up'u przez Salesforce to kolejna tego typu umowa, w której technologiczny gigant szuka rozwiązań AI u mniejszych firm.

Salesforce to znany na całym świecie dostawca rozwiązań technologicznych dla firm. Firma zdecydowała się na przejęcie Tenyx, twórcy opartych na sztucznej inteligencji automatycznych agentów do obsługi klientów.

Firmy nie zdecydowały się na ujawnienie kwoty transakcji, która ma zostać sfinalizowana jeszcze w tym roku. Na mocy umowy twórcy Tenyx, czyli CEO Itamar Arel oraz CTO Adam Earle dołączą do zespołu Salesforce.

Tynex to firma utworzona w Kalifornii w 2022 roku. Zajmuje się dostarczaniem rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji dla klientów z takich branż jak turystyka, opieka zdrowotna i e-commerce. Są do przede wszystkim rozwiązania związane z chatbotami i wirtualnymi agentami do obsługi klientów.

Przejęcie Tynex przez Salesforce to kolejna tego typu umowa, w której technologiczny gigant szuka rozwiązań AI u mniejszych firm. Niedawno Microsoft kupił startup Inflection za 650 milionów dolarów, a Amazon ściągnął do siebie praktycznie cały zespół start-up'u Adept.

W przypadku Salesforce jest to o tyle ciekawy krok, że firma kilka miesięcy temu rozwiązała zespół zajmujący się przejęciami, planując skupienie się na rozwoju własnego produkty. Jak widać postępy rynku w zakresie sztucznej inteligencji szybko zmusiły zarząd giganta do zmiany tej decyzji.

Źródło zdjęć: Tero Vesalainen / Shutterstock.com

Źródło tekstu: reuters.com