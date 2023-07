RTV Euro AGD będzie wydzwaniać do klientów

RTV Euro AGD i OleOle zabawią się w telemarketing. Wydzwanianie do klientów rusza już 17 lipca. Jak zablokować marketerów?

Nowy regulamin RTV Euro AGD i OleOle

RTV Euro AGD, właściciel setek sklepów stacjonarnych oraz sklepów internetowych euro.com.pl i oleole.pl ruszył z akcją informacyjną dotyczącą nowego regulaminu.

Zmieniają się w nim okresy anulowania zamówień przy braku płatności, pojawia nowy link do bazy agentów ubezpieczeniowych czy dane kontaktowe do KNF. Sklepy będą też mogły przesłać nasze dane do kolejnego banku, w razie jakby pierwszy odmówił kredytu. Precyzowane są też zasady dotyczące doręczeń towaru przy wyborze opcji dostawy Pobranie przy odbiorze.

Najciekawszy jest jednak zupełnie nowy zapis dotyczący korzystania ze sklepu internetowego...

Kupujesz przez internet na RTV Euro AGD i OleOle? Zaczną wydzwaniać

Do tej pory zapisy regulaminu zapewniały klientów, że sklep nie inicjuje połączeń telefonicznych do klientów w celach marketingowych. Od 17 lipca początek punktu 16. sekcji IV regulaminu zmienia się jednak na:

"Jeżeli Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji marketingowych Usługodawca może inicjować z nim kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty Sklepu Internetowego (...)."

Co więcej, stałe zablokowanie numeru callcenter może okazać się kłopotliwe w realizacji "normalnych zamówień", bo od 17 lipca zmieniają się też zasady potwierdzania zamówień.

Zablokujesz? To możliwe, że nie zrealizujesz normalnego zamówienia

Według nowego regulaminu e-mail potwierdzający zamówienie może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Jeśli nie odbierzesz, zamówiony produkt nie zostanie wysłany...

"W przypadku, gdy w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu Zamówienia do Sklepu Internetowego, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem, Zamówienie może zostać anulowane

przez Usługodawcę."

Póki co nie wciskają zgody marketingowej siłą

W myśl korespondencji rozsyłanej przez sklep, możemy nie wyrazić zgody na nowy regulamin i usunąć nasze konta na euro.com.pl i oleole.pl. Mamy na to 14 dni od otrzymania powiadomienia z ww. sklepów. Jest to jedna ze ścieżek na pozbycie się natrętnych prób dzwonienia do nas z promocjami na niechciane produkty. Ta drastyczna.

Możemy się też zalogować do sklepów i sprawdzić, czy w ogóle mamy aktywną zgodę marketingową. Już na dzień dobry w euro.com.pl przywitało mnie zaproszenie do udzielenia takiej zgody:

Telefoniczny stragan z ofertami

Pytaniem otwartym pozostaje kwestia, czy nagle taka zgoda nie zostanie udzielona z automatu, wraz z nowym regulaminem? Nie powinna być, ale już nie takie "chwilowe błędy techniczne" widzieliśmy w sklepach internetowych.

Moim zdaniem, nie ma też jednak co wpadać w panikę i wystarczy przejrzeć udzielone przez nas zgody. Jeśli zaś — pomimo braku udzielonych zgód — konsultant potwierdzający zamówienie spróbuje Wam coś wciskać (produkty czy usługi takie jak ubezpieczenie sprzętu), pamiętajcie, że łamie prawo i działanie takie warto zgłosić do odpowiedniego urzędu (UOKiK).

Źródło zdjęć: Shutterstock - Karolis Kavolelis, wł

Źródło tekstu: własne