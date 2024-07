300 mln zł dopłaty do rowerów elektrycznych. Rusza rządowy program

A może warto przesiąść się na rower elektryczny? Rusza program rządowy, który dofinansuje ten typ pojazdów. Przewidziany budżet to 300 milionów złotych.

Rowery elektryczne są coraz częściej spotykane na polskich ulicach, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie problem z zanieczyszczeniem powietrza oraz parkowaniem doskwiera najbardziej. Jest tylko jedno ale, rowery elektryczne to wciąż spory wydatek, na który nie każdy może sobie pozwolić. Ale wkrótce nie będzie to problemem. Ten środek transportu doczekał się w końcu dofinansowania. 4 lipca rusza program rządowy Mój rower elektryczny. Dzisiaj zaczynają się konsultacje, dotyczące nowego projektu. A jest co rozdawać. Budżet przewidziany na program to 300 milionów złotych.

Misja to promowanie ekologicznego transportu

Jest projekt, jest i misja. W każdej formie popieramy zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i promowanie zdrowego trybu życia. Co wiemy o projekcie? Będzie on realizowany w latach 2025-2029, a budżet na niego wynosi 300 milionów złotych.

Na co można wydać pieniądze?

W ramach programu przewidziane jest wsparcie finansowe zakupu nowego roweru elektrycznego, roweru cargo oraz wózków rowerowych. Dotacja może wynieść aż 50%, jednak nie więcej niż 5000 w przypadku zwykłego roweru i 9000 dla rowerów cargo. Kupowany rower musi być nowy, oznakowany specjalną naklejką i zarejestrowany na policji. Dofinansowanie będzie wypłacane w formie refundacji po zakupie roweru. Uczestnicy programu mogą ubiegać się o dofinansowanie do więcej niż jednego pojazdu.

Jeszcze nie ruszył proces składania wniosków, ale warto być czujnym. Konsultacje potrwają do 18 lipca.

