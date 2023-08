PlayStation tłucze się z Rosjanami. Poszło o pady

Od początku 2023 roku Sony Interactive Entertainment złożyło aż 25 pozwów przeciwko rozmaitym podmiotom z Rosji. To więcej niż wynosi ogólna liczba tego rodzaju roszczeń w całej wcześniejszej historii firmy.

Marka PlayStation oficjalnie została wycofana z Rosji już w marcu 2022 roku, a Sony wstrzymało wówczas dystrybucję zarówno sprzętu, jak i gier. Nie oznacza to jednak, że konsole znikły. Są importowane nieoficjalnymi kanałami. Oczywiście w związku z tym kwitnie także handel akcesoriami i to właśnie nie podoba się japońskiej firmie, która przekonuje, że większość z nich to podróbki.

Od początku roku SIE złożyło aż 25 pozwów w rosyjskich sądach, skierowanych przeciwko lokalnym przedsiębiorcom – donosi „Kommiersant”. Jak czytamy, wszystkie sprawy powiązane są z naruszeniem znaków towarowych PlayStation i co najmniej dwie z nich zakończyły się już zwycięstwem korporacji.

Wojna o podrobione kontrolery do PS4 i PS5

Ponoć oś sporu stanowią przede wszystkim kontrolery DualShock 4 i DualSense, a właściwie ich podróbki, oferowane przez małych przedsiębiorców na platformie Wildberries. Sony ma zarzucać, że sprzedawcy z pełną premedytacją oferują niskiej jakości kopie jako oryginały, co w opinii firmy z Tokio nie tylko stanowi kradzież własności intelektualnej, ale też uderza w wizerunek.

Fakty są takie, że oryginalne pady DualSense, przeznaczone do PlayStation 5, również są do Rosji importowane. Potrafią kosztować jednak między 10 a 16 tys. rubli, czyli nawet 700 zł. Dla kontrastu podróbkę można nabyć już za 3-4 tys. Rachunek ekonomiczny wydaje się więc oczywisty. Żywotność i funkcje takiego kontrolera to co innego.

Media sądzą, że to sami Rosjanie zaczęli

Jeszcze inna sprawa, że podróbki padów nie są wyłączną domeną Federacji Rosyjskiej. Znajdziemy je wszak m.in. także w Polsce. To, dlaczego batalię sądową zdecydowano się przeprowadzić akurat nad Wołgą, zdaniem lokalnych mediów wynika z zemsty za falę pozwów, jaką zalane zostało Sony po wprowadzeniu sankcji i wycofaniu się z rynku.

Przypomnijmy, gdy PlayStation opuściło Rosję, grupa rosyjskich graczy skierowała przeciwko SIE pozew zbiorowy, domagając się przywrócenia gier do sprzedaży. Jak przekonywali, kupując konsolę nie mogli wiedzieć o nadchodzących ograniczeniach, więc zostali wprowadzeni w błąd. Sąd Rejonowy Choroszewskiego w Moskwie, po wysłuchaniu oświadczenia Sony, oddalił powództwo.

