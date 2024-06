Twórca ChatGPT ma pomysł. Zmieni to komputery PC na zawsze

Twórca ChatGPT, firma OpenAI, dokonała bardzo ciekawego zakupu, który według wielu ekspertów może mieć bardzo duży wpływ na to, jak w przyszłości będziemy korzystać z komputerów stacjonarnych.

Mowa o startupie Multi, czyli firmie, która stworzyła oprogramowanie do współpracy i dzielenia się ekranem na komputerach, przeznaczone głównie dla programistów. Multi pozwala między innymi na jednoczesne dzielenie się ekranem i ważniejsze kursorem, umożliwiając współpracę nawet 10 osobom jednocześnie.

Przejęcie wywowało burzę komentarzy w sieci. Użytkownicy zaczęli się zastanawiać się, po co OpenAI, kupuje taką firmę, i co dzięki takiej transakcji uzyskają użytkownicy ChatpGPT.

Według jednego z użytkowników portalu X, może to doprowadzić do wdrożenia podobnych opcji jakie niedawno zapowiedziała firma Apple na swojego Maca. A mianowicie pozwolenie aplikacji na przejmowanie ekranu i rysowanie, pisanie lub nawet edycję kodu na życzenie.

