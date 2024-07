OpenAI planuje kolejną rewolucję. Nadchodzi era "Truskawki"

Świat pędzi do przodu z prędkością światła. OpenAI, która przecież całkiem niedawno wypuściła na rynek ChatGPT, już teraz planuje kolejną rewolucję, w której ma zamiar stworzyć nowy model językowy do swojego oprogramowania.

Świat i technologie związane ze sztuczną inteligencją rozwijają się niemal błyskawicznie. Nic więc chyba dziwnego w tym, że firma OpenAI, która przecież całkiem niedawno wypuściła na rynek ChatGPT, już teraz planuje kolejną rewolucję, w której ma zamiar stworzyć nowy model językowy do swojego oprogramowania.

Wspierany przez Microsoft startup chce tym samym poprawić możliwości logicznego analizowania swojej sztucznej inteligencji. Według informacji, do których udało się dotrzeć agencji Reutersa, pracownicy OpenAI rozpoczęli prace nad nowym modelem językowym o nazwie "Strawberry" w maju tego roku.

To jak będzie działała "Truskawka" trzymane jest w ścisłej tajemnicy

Według dokumentacji, do której dotarli dziennikarze Reutersa, nowy model językowy ma nie tylko dawać odpowiedzi na pytania zadawane przez użytkowników, ale także niezależnie od wpisywanych przez użytkownika komend przeszukiwać internet w celu pogłębienia tematu, o który pyta użytkownik. Wszystko po to, aby lepiej przygotować się na odpowiedzi na kolejne zagadnienia. To element, którego nie potrafi w tej chwili żadne narzędzie sztucznej inteligencji.

Chcemy aby nasze modele sztucznej inteligencji były w stanie pojmować świat w taki sam sposób jak my. Cały czas pracujemy nad poprawianiem naszych modeli, podobnie jak nasi konkurenci. Wierzymy, że z czasem jeszcze bardziej poprawimy dostępne na rynku narzędzia.

- powiedział zapytany o szczegóły projektu "Strawberry" pracownik OpenAI.

Źródło tekstu: reuters.com