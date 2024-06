ChatGPT miał zostać ulepszony, ale nie jest. Przyjdzie nam poczekać

Nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem.

OpenAI poinformowało w poście na oficjalnym serwerze firmowym, że ulepszony tryb głosowy będzie opóźniony przynajmniej o miesiąc. Wybrana grupa abonentów ChatGPT miała uzyskać dostęp do aktualizacji w tym tygodniu.

OpenAI twierdzi, że pełen dostęp do zaawansowanej wersji trybu głosowego ChatGPT będzie dostępny jesienią.

Planowaliśmy wdrażanie wersji alfa dla małej grupy użytkowników ChatGPT Plus pod koniec czerwca, ale potrzebujemy jeszcze jednego miesiąca, zanim uruchomimy funkcję. Ulepszamy zdolność modelu do wykrywania i odrzucania określonych treści. Pracujemy również nad poprawą komfortu użytkowania i przygotowaniem infrastruktury do skalowania do milionów, przy jednoczesnym zacgowaniu reakcji w czasie rzeczywistym.