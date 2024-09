Nowy trend na lotniskach. Podbija TikToka, rozwściecza podróżujących

Jeśli zauważycie, że ktoś podczas konroli na lotnisku misternie układa rzeczy na tacce i kręci o nich filmik, to możecie być pewni, że chodzi o nowy trend. Coraz bardziej popularny na TikToku, Instagramie oraz Pintereście.

Wiadomo, że kontrola na lotniskach podczas odprawy nie należy do najprzyjemniejszych. Bywa stresująca i wiadomo, że im krócej trwa, tym bardziej jesteśmy zadowoleni. Podczas kontroli wymaga się od nas, abyśmy wyciągnęli wiele rzeczy z bagażu podręcznego i umieścili w specjalnie do tego przystosowanych tackach. Każdy chce mieć ją jak najszyciej za sobą. Okazuje się jednak, że tiktokowi influencerzy z pokolenia "zetek" wymyślili sobie nowy trend, który pozostałych podróżnych doprowadza do szewskiej pasji.

Po co kręcą filmiki z przedmiotami na tackach?

Jak donosi CNN, TikTokerzy układają swoje rzeczy na tackach tak, by prezentowały się one jak najbardziej szykownie. Przedmioty są misternie układane i porządkowane, a następnie fotografowane i umieszczane na TikToku. Łatwo sobie wybrazić, że czynności te powodują znaczne spowolnienie przesuwającej się kolejki osób. Tymczasem, influencerzy chcą się pochwalić światu, z jakimi luksusowymi dobrami przyszło im podróżować.

Co gorsza, branża kosmetyczna już podchwyciła to zjawisko i namawia współpracujących z marką, aby właśnie w ten sposób realizowali swoje projekty. Ci bardziej rozsądni, infulencerzy z kolei, radzą aby filmiki z przedmiotami w kontenerach nagrywać dopiero po przejściu kontroli bezpieczeństwa. Istnieje duża szansa, że ludzie po kontroli będą mniej się irytować. Jedna z infuencerek, Piper Taich, radzi też że materiał można wyprodukować w domu. Zakupić odpowiednią tackę, skorzystać z Photoshopa i filmik ostatecznie nagrać w domu, na spokojnie.

Estetyka "tacek lotniskowych" zyskała popularność na TikToku, Instagramie i Pintereście, ponieważ ludzie mają potrzebę dzielenia się artystycznie zaaranżowanymi zdjęciami swoich butów, okularów przeciwsłonecznych oraz przyborów kosmetycznych.

Źródło zdjęć: Monkey Business Images / Shutterstock.com

Źródło tekstu: cnn