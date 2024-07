Lampka wina za selfie w autobusie. Tak się zadzieje od 15 lipca

Idą wyborne czasy dla turystów. Przynajmniej dla tych, którzy planują odwiedzić Kopenhagę. Już 15 lipca rusza program testowy, który będzie nagradzał wszelkie działania turystów, które będą przyjazne dla środowiska. Atrakcje turystyczne stolicy Danii ofiarują darmowe jedzenie oraz atrakcje za zbieranie śmieci, podróżowanie komunikacją miejską oraz za jazdę rowerem po mieście. W ramach tej inicjatywy, goście mogą otrzymać bezpłatne obiady, kieliszki wina oraz wypożyczenie kajaka.

Brzmi całkiem atrakcynie i wcale nie trzeba się zbytnio namęczyć, aby tego typu gratis odebrać. Co prawda, projekt będzie w dużej mierze polegał na zaufaniu, jednak w zawsze lepiej udokumentować aktywność, która umożliwi odbiór nagrody. W większości przypadków najłatwiej będzie pokazać selfie z autobusu bądź roweru, albo bilet na komunikację publiczną.

A nagród jest wiele i biorąc pod uwagę ceny jedzenia na mieście, to warto się odrobinę wysilić. Już w tym momencie do współpracy zgłosiło się 24 organizacji: muzea, bary na dachach oraz organizacje kajakarskie.

Program "CopenPay" ma na celu zrekompensowanie obciążenia środowiska, spowodowanego przez turystów. A jest ich wcale niemało. W samej Danii, w ubiegłym roku, odnotowano ponad 12 milionów noclegów.

Kiedy podróżujesz za granicę - jeśli lecisz samolotem lub podróżujesz samochodem - zanieczyszczasz środowisko. To, co chcemy zmienić, to nakłonienie ludzi do bardziej zrównoważonego działania w miejscu docelowym.