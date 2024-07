Nadchodzi duża aktualizacja. Apetyt rośnie, ale musimy poczekać

Nawet testerzy wersji beta, będą musieli uzbroić się w cierpliwość i poczekać na dużą aktualizację Siri aż do przyszłego roku. Wersje beta systemu iOS 18 przyniosły wiele nowych funkcji, ale zdecydowana większość z nas czeka na Apple Intelligence - zwłaszcza dużą aktualizację Siri. Raport opublikowany w weekend sugeruje, że na nową lepszą Siri przyjdzie nam poczekać aż do przyszłego roku.

The new version of Siri will likely launch in spring 2025 with iOS 18.4



It will not be available when Apple Intelligence launches later this year



Source: @markgurman pic.twitter.com/udel1wvajf