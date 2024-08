Konto X gwiazdy Realu Madryt przejęte. Dostało się Messiemu

Kylian Mbappe to jeden z najbardziej popularnych piłkarzy na świecie. Jego konto na portalu X śledzi ponad 14 milionów fanów. Po transferze z PSG do Realu Madryt Francuz stał się jeszcze bardziej medialny. Tym bardziej przejęcie jego konta przez hakerów nie mogło przejść bez echa.

Jeden z najciekawszych wpisów zamieszczonych przez hakerów dotyczył dwóch największych gwiazd ostatnich lat, czyli Cristiano Ronaldo i Leo Messiego.

Cristiano Ronaldo to najlepszy piłkarz wszechczasów. Ten karzeł nie jest goat (skrót od The Greates of All Time)