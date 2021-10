IKEA jak McDonald’s. Będzie restauracją pełną gębą

IKEA testuje w Polsce nowy sposób zamawiania i płacenia za jedzenie w strefach bistro. Na razie tylko w dwóch sklepach zlokalizowanych w naszym kraju.

Muszę Wam się do czegoś przyznać — nigdy nie jadłem ani sławnych klopsików, ani tym bardziej hot-dogów w sklepach IKEA. Powiem więcej, nigdy nie skorzystałem z oferty bistro szwedzkiej sieci. Zdaję sobie jednak sprawę, jak popularne i podobno dobre (szczególnie w perspektywie ceny) są niektóre potrawy. Dlatego niektórych może zaciekawić fakt, że IKEA testuje nowe sposoby zamawiania i płacenia za jedzenie.

Jedzenie w IKEA zamówisz jak w McDonaldzie

Na razie jest to program testowy, który został uruchomiony w dwóch polskich sklepach IKEA w Szczecinie oraz Lublinie. W nich pojawiły się interaktywne kioski, które wyglądają zupełnie jak te w sieci McDonald's. Na dużych, dotykowych ekranach można zamawiać wszystko, co znajduje się w ofercie IKEA Food. Sieć przekonuje, że pozwoli to na szybszą obsługę większej liczby klientów oraz skrócenie czasu oczekiwania na zamówienie, co przełoży się na ich satysfakcję.

Wirtualne kioski zlokalizowane są tuż przy punktach bistro, przy wyjściu ze sklepów IKEA. Co kluczowe, nadal w placówkach w Lublinie i Szczecinie można zamawiać i płacić za jedzenie w sposób tradycyjny, przy tak zwanym okienku. Aktualnie IKEA ma w Polsce 12 sklepów.

