Grupa Polsat Plus inwestuje w zespół elektrowni wiatrowych

Grupa Polsat Plus i ZE PAK wspólnie inwestują w planowany największy w Polsce projekt wiatrowy o łącznej mocy przyłączeniowej ok. 500 MW.

Grupa Polsat Plus i ZE PAK dokonały wspólnej inwestycji i nabyły udziały w spółkach realizujących projekt zespołu elektrowni wiatrowych o łącznej mocy przyłączeniowej około 500 MW. Jest to największy planowany zespół elektrowni wiatrowych na lądzie w Polsce.

ZE PAK nabył 99% udziałów, a Grupa Polsat Plus 1% z możliwością zwiększenia zaangażowania w projekt. Dodatkowo zostaną zawarte umowy mające na celu rozwój projektu do etapu gotowości do budowy do końca 2030 r.

Należąca do Grupy Polsat Plus spółka PAK-Polska Czysta Energia i ZE PAK dokonały wspólnej inwestycji polegającej na nabyciu od Goalscreen Holdings Limited udziałów w spółkach projektowych: Energia Przykona oraz Neo Energia Przykona X. Spółki te realizują projekt zespołu elektrowni wiatrowych w województwie opolskim o łącznej mocy przyłączeniowej około 500 MW.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wejścia, wspólnie z ZE PAK, w nowy projekt wiatrowy. Nasz udział jako Grupy Polsat Plus jest niewielki, ale dla nas jest kluczowe to, że jesteśmy w nim obecni i w zależności od potrzeb będziemy mogli zwiększyć nasze zaangażowanie. Projekt ma już wstępne założenia, jest w początkowym etapie rozwoju i zakładamy, że najpóźniej w 2030 r. będzie gotowy do rozpoczęcia budowy

– mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Grupy Polsat Plus.

Jak przekonuje Maciej Stec, projekt będzie stanowił doskonałe uzupełnienie już istniejących i obecnie rozwijanych aktywów OZE Grupy Polsat Plus. Dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu Grupa wzmocni swoją pozycję jako producent przyjaznej dla środowiska, zielonej energii. Pozwoli to skutecznej realizować cele ESG związane z dekarbonizacją Grupy Polsat Plus.

