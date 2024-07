Google blisko największego przejęcia w historii. Astronomiczna kwota

Według doniesień The Wall Street Journal Google ma niedługo sfinalizować, warte 23 miliardy dolarów, przejęcie firmy Wiz. Astronomiczna kwota transakcji byłaby absolutnym rekordem wyszukiwarkowego giganta. Poprzedni to "zaledwie" 12 miliardów dolarów zapłacone w 2012 roku za Motorola Mobility.

Wiz to startup, który w zaledwie 4 lata od powstania stał się prawdziwym ekspertem w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. Jego klientami są między innymi BMW, EA czy Salesforce.

W maju tego roku, firma zebrała niemal miliard dolarów od nowych inwestorów, wśród których były wiodące amerykańskie fundusze jak Thrive Capital czy Andressen Horowitz. Wtedy firma wyceniona była na 12 miliardów dolarów.

W 2022 roku, w zaledwie 18 miesięcy od startu, wygenerował poand 100 milionów dolarów przychodu. W 2023 roku wynik finansowy firmy osiągnął już poziom 350 milionów dolarów przychodu.

Łamanie rekordów to fajna sprawa. Najważniejsze jest jednak to, że dostarczamy wartościowe rozwiązania naszym klientom. Zakładając nasz biznes chcieliśmy od razu dostosować go do potrzeb globalnych korporacji. To bardzo wysoko zawieszona poprzeczka dla każdego startupu. Pomagamy tym firmoom w stworzeniu bezpiecznego i skalowalnego systemu hostingu w chmurze.