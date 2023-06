Mapy Google mają poważny problem. Cierpią użytkownicy

Turyści w Indiach zamierzali dostać się do wsi Koorachundu. Sprawdzili w mapach Google jak dostać się do miejscowości. Nie przypuszczali jaką drogę wybierze im aplikacja i niestety nie jest to pierwszy taki przypadek.

Dawniej, gdy ktoś chciał dojechać w nieznane miejsce, musiał skorzystać z papierowej wersji mapy lub pytał o drogę napotkane podczas trasy osoby o kierunek. Wymagało to niekiedy zatrzymywania się w celu sprawdzenia mapy, cofania się z powodu zgubienia lub całkowitej weryfikacji planów. Teraz problem ze znalezieniem drogi do wybranego przez nas celu zniknął. Wystarczy telefon i Internet a Google Maps pokieruje nas do danego miejsca.

Wraz z powstaniem aplikacji do nawigowania kierowców, pojawiły się jednak inne problemy. Doświadczają ich zwłaszcza turyści, którzy podróżują z pomocą map Google po nieznanych im wcześniej drogach i terenach. Ostatnio przekonała się o tym grupa pięciu osób podróżujących po Indiach.

Google Maps kontra Indie

Turyści przebywający w Indiach, zamierzali wybrać się do Koorachundu, wsi położonej na północny wschód od dzielnicy Kozhikode w Kerali. Miejsce to znane jest głównie ze względu na przeciwstawianie się globalizacji i bronienia lokalnych produktów. Kupić można tu wiele wyrobów lokalnej ludności i wysokiej jakości przyprawy. W okolicy znajdują się liczne pola uprawne oraz zbiornik wodny, po którym organizowane są przewozy łodziami.

Wyruszając w podróż samochodem Mahindra Jeep MM 540, grupa turystów nie przypuszczała, że napotka trudności. Przed startem włączyli Google Maps, ponieważ był to dla nich nieznany teren i sprawdzili, jak mogą dojechać do wsi Koorachundu.

Aplikacja wskazała im skrót, którym mieli szybciej dotrzeć do wyznaczonego celu. Mapy kazały im kierować się do Wayalady z Poovathumchola przez wzgórze Thanniamkunn. Podróżujący szybko jednak zorientowali się, że wyznaczona przez aplikację trasa nie była dobrym pomysłem. Stan drogi okazał się bardzo zły i trudno było się nią poruszać.

Samochód wywraca się na drodze

Wskazany przez Google dojazd do wsi, przyczynił się jednak do czegoś gorszego niż tylko wolne tempo jazdy i zdenerwowanie kierowców. W pewnym momencie samochód wpadł bowiem w poślizg i przewrócił się. Pasażerowie na szczęście wyszli z wypadku z lekkimi obrażeniami. Pomogli im okoliczni mieszkańcy, którzy szybko pojawili się na miejscu zdarzenia. Samochód został zaś uszkodzony i konieczne było wydobywanie go z pobocza.

Niekiedy Mapy Google okazują się więc złym doradcą, zwłaszcza gdy poruszamy się nieznanymi trasami w obcym kraju. Aplikacja potrafi poprowadzić kierowców przez błotniste pola, zamknięte mostu lub leśne drogi porośnięte roślinnością. Warto wtedy jak dawniej, spytać miejscowych o dojazd do wybranego miejsca niż wpaść w kłopoty.

Apelują o to sami poszkodowani, cytowani w lokalnych mediach. Jak zapewniają, niniejszym mogli się przekonać, że Mapy Google często nie biorą pod uwagę zmiennych środowiskowych. A przypomnijmy, niedawno podobne uwagi zgłaszała też policja kanadyjska, narzekając na kierowanie przez aplikację kierowców na takie trasy, które przejezdne są tylko w wybranych porach roku.

