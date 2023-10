Rząd PiS zrobił ze szpitali Instagram, w tle posiłki

Pod koniec września w polskich szpitalach ruszył pilotażowy program Dobry Posiłek. Wymaga on od placówek wrzucania do sieci zdjęć jedzenia, które dostają pacjenci.

Na przełomie września i października w wybranych polskich szpitalach, które wyraziły taką chęć, ruszył pilotażowy program Dobry Posiłek. W jego ramach NFZ chce poprawić jakość żywienia pacjentów i dlatego przeznacza dodatkowe 25,62 zł dziennie na każdego z nich.

Polskie szpitale jak Instagramerzy

Jeden z wymogów programu Dobry Posiłek wymusza na szpitalach konieczność wrzucania do sieci zdjęć przygotowanych posiłków. Każdego dnia placówki muszą umieszczać w Internecie fotografie przynajmniej dwóch posiłków spośród najczęściej stosowanych diet danego dnia. Potwierdził to na platformie X (dawny Twitter) minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Wszystko Pan pomylił. Mówi Pan o standardach żywienia, a ja o programie pilotażowym który ruszył w październiku. Wszystkie szpitale które biorą udział muszą wrzucać zdjęcia posiłków do sieci, niech Pan poszuka i pośmieszkuje tak jak Pan lubi najbardziej 🙂 — Janusz Cieszyński (@jciesz) October 19, 2023

Program na razie działa w ramach pilotażu. Umowy z chętnymi szpitalami zostały podpisane na razie do końca roku, ale w sumie całość ma potrwać do czerwca 2024. Ocenę wyników mamy poznać w terminie do 31 października przyszłego roku. W sumie program może kosztować od kilkuset do nawet 1,2 mld zł, przy założeniu, że wzięły w nim udział wszystkie szpitale.

Wspominana kwota 25,62 zł nie ma być całością tego, co szpitale wydają na żywienie Polaków. To uzupełnienie dotychczasowych środków, czyli kwota dodatkowa do wykorzystania przez placówki medyczne. Jedzenie ma być przygotowane przez dietetyków i zawierać informacje o wartościach odżywczych, kaloryczności, alergenach oraz sposobie obróbki. Szpitale mają też uwzględniać preferencje pacjentów.

Zdaniem NFZ dobra dieta ma pozytywnie wpływać na pacjentów, dzięki czemu ci mają szybciej wracać do zdrowia.

Źródło zdjęć: własne, Janusz Cieszyński (X)

Źródło tekstu: oprac. własne