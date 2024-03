Polaków nie będzie stać na prąd. Są prognozy rządu

Polski rząd zaktualizował Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu. Z nowej prognozy wynika, że w ciągu najbliższych lat nawet kilka milionow Polaków nie będzie stać na prąd.

Ceny prądu to jeden z najbardziej palących tematów w ostatnim czasie. Na razie zostały one zamrożone do połowy roku i wkrótce mamy poznać plan rządu na kolejne miesiące. Jednak już teraz zaktualizowano Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK), z którego wynika, że nawet kilka milionów Polaków może żyć w ubóstwie energetycznym — donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Polaków nie będzie stać na prąd?

Pod koniec lutego polski rząd przekazał do Brukseli aktualizację Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK). Z prognozy wynika, że w najbliższych latach części Polaków nie będzie stać na prąd. Niektórzy z nas mogą wręcz żyć w stanie ubóstwa energetycznego.

Prognozy wskazują, że Polska może ustabilizować skalę ubóstwa energetycznego na poziomie nie wyższym niż 11 proc. w 2030 r. oraz nie wyższym niż 7 proc. w 2040 r. [szacunki nie mają charakteru celu].

- czytamy w zaktualizowanym KPEiK.

Ubóstwo energetyczne oznacza, że Polacy nie będzie w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb w kontekście dostępu do ciepła czy prądy. Nowa prognoza oznacza, że rząd liczy się z pogłębieniem tego zjawiska. W Polsce jest około 12 mln gospodarstw domowych, co przy odsetku sięgającym 11 proc. daje aż 1,3 mln gospodarstw żyjących w ubóstwie energetycznym.

Rząd wkrótce ma przedstawić swoje plany na dalsze ograniczenie wzrostu cen prądu. Paulina Hennig-Kloska, szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w lutym ujawniła, że pomoc prawdopodobnie będzie zależna od progu dochodowego. W ten sposób politycy chcą wesprzeć osoby najuboższe i najbardziej dotknięte tym problemem. Szczegóły poznamy prawdopodobnie jeszcze w marcu.

