Biedronka otwiera dziwny sklep. Nie zrobisz w nim zakupów

Biedronka otwiera nowy sklep. Jednak nie jest to, o czym myślisz. Tak naprawdę nie zrobisz w nim zakupów.

Biedronka poinformowała o nietypowej akcji. Sieć z owadem w logo otwiera nowy sklep. Normalnie byśmy o tym nie napisali, gdyby nie fakt, że jest to placówka wirtualna, w której nie da się zrobić zakupów. Natomiast da się w niej zbierać pluszaki z Gangu Produkciaków, które później można wymieniać na maskotkę w prawdziwym świecie.

Wirtualny sklep Biedronka

Czemu w nowym sklepie Biedronki nie da się zrobić zakupów? Ponieważ jest on wirtualny. Powstał w świecie gry Roblox. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa sieci. Twórcy zapewniają, że starali się jak najwierniej odwzorować sklepy Biedronki, więc podejrzewam, że między alejkami będą stały palety, zagradzające drogę (przepraszam, nie mogłem się powstrzymać).

W interaktywnym świecie gracze będą mogli wcielić się w rolę pracownika lub klienta, odkrywając tajniki handlu detalicznego. Jako pracownicy, zadbają o dostawy świeżych produktów z magazynu, wyłożenie towarów na półkę, zadbają o czystość, obsłużą klientów zarówno przy kasie, jak i udzielą informacji w sklepie. Będą mieli również możliwość upieczenia chleba. Klienci z kolei będą mogli realizować listy zakupów.

- informuje Biedronka.

Co ciekawe, w wirtualnym sklepie Biedronki da się zbierać cyfrowe wersje Gangu Produkciaków. Zebranie wszystkich to szansa na otrzymaniu kodu na naklejkę usprawniającą do odbioru maskotki w rzeczywistym świecie.

Nasza gra w Roblox ma nie tylko wymiar rozrywkowy. To nic innego jak nauka przez zabawę. Wierzymy, że dzięki niej najmłodsi łatwiej przyswoją ważne umiejętności, takie jak „smart shopping”, czy tworzenie listy zakupów.

- mówi Ewa Wróblewska-Kubiak, Starszy Menedżer ds. Marketingu w sieci Biedronka.

Zobacz: Rekordowa kara dla Biedronki. UOKiK ukarał sieć za wyzysk dostawców (aktualizacja)

Zobacz: Biedronka ma kozacki sprzęt na zimę. Trochę szok, że to promocja, a nie błąd w gazetce

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Biedronka