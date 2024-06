Biedronka: Podajesz numer przy kasie? Lepiej tego nie rób

Dziennikarze WP Kobieta ostrzegają przed podawaniem numeru telefonu w sklepach Biedronka. Choć to wygodne, może być niebezpieczne.

Twoja Biedronka oferuje szereg korzyści

Trudno nie odnieść wrażenia przy kasach Biedronki, że z programu lojalnościowego Twoja Biedronka korzystają niemal wszyscy klienci dyskontu. I trudno się temu dziwić, rejestracja w programie jest furtką to wielu korzystnych promocji i akcji specjalnych.

Aby skorzystać z promocji wystarczy okazać kartę lojalnościową, pokazać kod w aplikacji Biedronki lub podać swój numer telefonu. Z racji wygodny, znaczna część klientów wybiera tę ostatnią opcję, ale jak ostrzega WP Kobieta, warto zachować tutaj szczególną ostrożność.

Dlaczego lepiej uważać na podawanie numeru w Biedronce?

Jak ostrzega Wirtualna Polska, każdorazowe podanie numeru na głos to ryzyko, że ktoś w kolejce zapamięta nasz numer i zacznie korzystać z promocji na nasze konto. Portal ostrzega też, że nasz numer może zostać wykorzystany do tego, by nas nachalnie adorować lub prześladować.

Rozwiązań jest tutaj kilka, bo możemy zarówno okazać niewielką kartę Biedronki, jak i kod w aplikacji. Ewentualnie pokazać kasjerowi ekran telefonu z naszym numerem. Głośne recytowanie swojego numeru nie jest absolutnie konieczne.

