Allegro wkracza do kolejnego kraju. Zyskają na tym także Polacy

Allegro ogłosiło dzisiaj wejście na kolejny rynek zagraniczny – na Węgry. Skorzystają na tym także polscy sprzedawcy.

Allegro nie zwalnia tempa i rozszerza działalność w Europie Środkowo-Wschodniej. Do grona polskich, czeskich oraz słowackich klientów Allegro od 1 października dołączyli Węgrzy. Platforma przekonuje, że start węgierskiej domeny (allegro.hu) otwiera nowe możliwości eksportowe dla sprzedających.

Słowacja, Czechy, teraz Węgry

W ostatnich kilkunastu miesiącach Allegro zaprezentowało swój marketplace w Czechach i Słowacji, co powiększyło grono potencjalnych klientów platformy o blisko 16 milionów. Kolejny etap międzynarodowej ekspansji Allegro rozpoczął się 1 października wraz ze startem węgierskiej domeny allegro.hu.

Allegro już na starcie oferuje węgierskiemu klientowi ponad 150 milionów ofert z wielu kategorii, a także popularne funkcje i usługi, w tym ochronę kupujących Allegro Protect, Gwarancję Najniższej Ceny czy nielimitowane dostawy i darmowe zwroty z pakietem Allegro Smart!.

Wejście na Węgry to kolejny krok przybliżający nas do realizacji wizji Allegro, bycia ulubionym miejscem zakupów w Europie. W ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy od udanego startu w Czechach i Słowacji platforma ma już ponad 2,5 miliona aktywnych kupujących. Teraz chcemy dać się poznać węgierskim konsumentom i zadbać o ich pozytywne doświadczenia zakupowe

– zapowiada Matthias Frechen, Chief Commercial Officer w Allegro.

Allegro przekonuje, że Węgry to jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków europejskich ze względu na niskie nasycenie rynku dużymi markami i rosnące zapotrzebowanie na ofertę sklepów internetowych. Węgierscy klienci chętnie kupują w sieci – regularnie robi to blisko 70% internautów.

Start węgierskiej odsłony Allegro to także korzyści dla sprzedających z Polski. Wejście na węgierski rynek to powiększenie grupy potencjalnych klientów o kolejne 10 milionów. Polscy sprzedający mogą z łatwością rozpocząć sprzedaż na rynku węgierskim, czeskim czy słowackim. Nie muszą zakładać nowego konta, aby zyskać dostęp do międzynarodowego grona kupujących – wszystko ustawią z poziomu jednego konta firmowego na allegro.pl.

Allegro pomaga tłumaczyć oferty, przeliczać ceny i budować popyt na lokalnych rynkach. Firma zapewnia również gotową ofertę logistyczną, realizującego zagraniczne dostawy za pośrednictwem popularnych firm kurierskich. Dodatkowo na specjalnej stronie dla sprzedających Allegro dzieli się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi sprzedaży na różnych rynkach, uwzględniając regionalne różnice w preferencjach konsumentów.

Zobacz: Allegro ma własną kartę płatniczą

Zobacz: Allegro szokuje nową kategorią. Tego się chyba nikt nie spodziewał

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak (Telepolis.pl), Allegro

Źródło tekstu: Allegro