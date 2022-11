Tego jeszcze nie było. Stworzono cyfrowe repliki kotów do adopcji

Organizacja zajmująca się dobrostanem bezpańskich kotów wpadła na pomysł, jak przekonać ludzi do adopcji futrzaków. Wykorzystają do tego popularną grę.

Nie jest żadną tajemnicą, że występ w filmie czy serialu może zwiększyć popularność aktorów. Okazuje się, że dokładnie tak samo jest w przypadku gier wideo, czego dowodem jest kotka Lala, która użyczyła głosu bohaterowi gry Stray. Swego czasu powstawały o niej całe artykuły, a gracze żartobliwie okrzyknęli ją najlepszą aktorką głosową w historii gamingu. Producent żwirku dla kotów chce wykorzystać popularność gry, by zmienić życie wielu zwierząt.

Bezpańskie koty w Stray

Fresh Step, producent akcesoriów dla kotów organizuje pierwsze w swoim rodzaju wydarzenie adopcyjne, które ma na celu zachęcić wszystkich do przygarnięcia pod swój dach kota. Firma zwerbuje kochających koty influencerów do transmisji na żywo popularnej gry przygodowej Stray.

Nie będą to jednak zwykłe streamy. Podczas transmisji główny bohater zostanie podmieniony na kota ze schroniska. Organizatorzy przygotowali cyfrowe repliki prawdziwych kotów, które przebywają w schroniskach i są dostępne do adopcji. Ma być ich co najmniej 36.

Podczas transmisji udostępniane będą informacje o kocie, którego cyfrowa replika została wgrana do Stray. Na czacie Twitcha i YouTube'a mają pojawiać się dodatkowo jego zdjęcia. Widzowie zostaną również zaproszeni do wypełnienia formularzy adopcyjnych, aby powitać jednego z tych futrzastych przyjaciół w domu.

Wydarzenie nazywa się Adopt a Stray i rozpocznie się już w środę 9 listopada. Tak prezentuje się lista twórców, którzy wezmą w nim udział:

IhasCupquake

SapNap

Shipwrecked

Abram Engle

DayeDreamTV

Nicole Tompkins

RikkiChuu

Zobacz: Algorytmy wyszukiwarek zgłupiały. Wszystko przez znanego piłkarza

Zobacz: Potężny wybuch w Warszawie. Winny popularny sprzęt

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: DANIEL CONSTANTE / Shutterstock.com

Źródło tekstu: The Verge