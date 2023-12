Adobe ugina się pod naciskiem UE. Ruch za 20 miliardów upada

Już od ponad rok temu Adobe i Figma ogłosiły fuzję, w ramach której Adobe miałoby zapłacić 20 miliardów dolarów. Jednak Unia Europejska postanowiła do tego nie dopuścić.

Adobe Systems Incorporated jest znaną na całym świecie amerykańską marką, odpowiedzialną za serię programów do obróbki graficznej i wideo. W sierpniu 2022 roku firma ogłosiła fuzję z przedsiębiorstwem Figma, autorem oprogramowania do projektowania interfejsów. Umowa zawarta między przedsiębiorstwami opiewała na 20 miliardów dolarów, lecz Unia Europejska i Wielka Brytania doszukały się tutaj monopolistycznego zagrania ze strony amerykańskiej firmy.

Adobe nie przejmie Figmy. UE blokuje fuzję

Nie pierwszy raz Unia Europejska pokazuje swoje zaangażowanie w walce z działaniami monopolistycznymi niektórych korporacji. Tym razem również Komisja Europejska powołała się na niemal monopol Adobe na rynku oprogramowania do projektowania, grafiki i wideo. Kupując Figmę, szybko rozwijającą się platformę, która jest obecnie bardziej popularna niż konkurencyjna aplikacja XD firmy Adobe, organy regulacyjne obawiały się, że Adobe zaszkodzi innowacjom, które mogłyby powstać, gdyby Figma mogła rozwijać się niezależnie.

Pierwsze zastrzeżenia ze strony Unii Europejskiej zostały wyrażone jeszcze we wrześniu 2022 roku, jednak Adobe nadal dążyło do fuzji. Brytyjski urząd do spraw Konkurencji i Rynków (CMA) również nie pozostał bierny i przeprowadził własne dochodzenie antymonopolowe. Władze zamierzały zaakceptować fuzję, jednak po wypełnieniu przez Adobe rygorystycznych warunków. Obejmowały one sprzedaż znaczącej części aktywów oraz kodu źródłowego, by przywrócić warunki konkurencji.

Co prawda Adobe dostało czas do 21 grudnia, by się ustosunkować oraz wyznaczono ostateczny termin na 25 lutego 2024 roku do zatwierdzenia lub zablokowania fuzji. Jednak Adobe postanowiło już teraz ogłosić, że zrezygnuje z przejęcia marki Figma. Co więcej, amerykański gigant będzie musiał zapłacić miliard dolarów za rozwiązanie umowy.

Źródło zdjęć: Koshiro K / Shutterstock.com

Źródło tekstu: The Verge