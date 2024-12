Windowsa 11 zainstalujesz na starszym komputerze, ale jest haczyk

Jeszcze przed chwilą Microsoft surowo zabraniał instalowania Windowsa 11 na niekompatybilnych komputera. Jednak firma zmieniła zdanie i teraz sama tłumaczy, jak można to zrobić.

Od dawna wiadomo, że pomimo ograniczeń Windowsa 11 da się zainstalować na niekompatybilnych komputerach, które np. nie mają TPM 2.0. Jednak do tej pory Microsoft z tym walczył. Walczył, bo już nie walczy. Podejście firmy najwyraźniej się zmieniło.

Windows 11 na niekompatybilnym komputerze

Na oficjalnej stronie wsparcia Microsoftu pojawiła się informacja o możliwości zainstalowania systemu Windows 11 na komputerze, który nie spełnia wymagań. Jednak firma z Redmond ostrzega, że takie działanie może oznaczać ryzyko problemów ze zgodnością, co w praktyce oznacza zawieszanie się systemu, a także problemy z bezpieczeństwem. Dlatego w trakcie instalacji pojawi się następujący komunikat:

Ten komputer nie spełnia minimalnych wymagań systemowych do uruchomienia systemu Windows 11 - wymagania te pomagają zapewnić bardziej niezawodne i wyższej jakości wrażenia. Instalacja systemu Windows 11 na tym komputerze nie jest zalecana i może spowodować problemy ze zgodnością. W przypadku kontynuowania instalacji systemu Windows 11 komputer nie będzie już obsługiwany i nie będzie uprawniony do otrzymywania aktualizacji. Uszkodzenia komputera spowodowane brakiem kompatybilności nie są objęte gwarancją producenta. Wybierając opcję Akceptuj, użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał niniejsze oświadczenie.

Co więcej, zainstalowanie Windowsa 11 na komputerze, który nie spełnia wymagań, oznacza też wyświetlanie znaku wodnego w rogu ekranu, a także ostrzeżenia w ustawieniach. Te co prawda można usunąć za pomocą modyfikacji rejestru, ale nie każdy użytkownik będzie w stanie to zrobić. Pamiętajcie też, że w razie problemów możliwy jest powrót do Windowsa 10, ale tylko w ciągu 10 dni od aktualizacji. Po tym czasie konieczna będzie ręczna instalacja systemu od zera.

Źródło zdjęć: tomeqs / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PCWorld