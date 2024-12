Windows 11 z małą, ale bardzo potrzebną zmianą

Dalsza część tekstu pod wideo

Windows 11 nie podbił serc użytkowników. Wciąż stosunkowo niewiele osób zdecydowało się na przesiadkę na nowy system operacyjny. Jest ku temu wiele powodów, w tym między innymi wiele funkcji i rozwiązań, które wymagają poprawy. Jeden drobny, ale ważny element Windowsa 11 właśnie doczekał się aktualizacji, która powinna spodobać się użytkownikom.

Na pewno zauważyliście, że ikona baterii w systemowym zasobniku Windowsa 11 jest dość prosta. To niewielka ikonka bez żadnych kolorów, które informowałyby o stanie naładowania. Powiedzmy to sobie wprost — jej odpowiedniki na urządzeniach mobilnych są bardzo rozbudowane i czytelne.

Windows 11's battery icon (in the system tray, quick settings and Settings app) is getting some visual changes: notably, it will turn orange when energy saver is enabled, and green when charging. (1/3) pic.twitter.com/BMYGYBgW5g