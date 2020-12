Windows 7 już bez wsparcia Chromium i Google'a

Google odradza deweloperom korzystanie z Windows 7. Takie samo zalecanie dostała społeczność rozwijająca silnik Chromium.

Microsoft zakończył wsparcie dla Windows 7 15 stycznia 2020 roku, a jedenaście miesięcy później Google stwierdziło, że czas odłożyć ten system na półkę i skupić się na współpracy z Windows 10, który ma ponad 50% rynku systemów operacyjnych. Jak podano dzisiaj w oficjalnym oświadczeniu, Windows 7 nie będzie już używany do testowania nowych edycji silnika, a wprowadzane w nim zmiany nie będą uwzględniać specyfiki "siódemki". Dotyczy to całej społeczności Chromium, co oznacza, że jeśli podczas używania pod Windows 7 przeglądarki opartej na tym silniku wystąpią jakieś błędy lub nieprzyjemne efekty - nie masz co liczyć na poprawki.

Deweloperzy pracujący w społeczności Chromium otrzymali informację, że Windows 7 nie jest już wspieranym systemem operacyjnym, aczkolwiek nie oznacza to, że nie mogą tworzyć dedykowanych mu aplikacji oraz - na własną rękę - łatek i poprawek. Google nie zadeklarowało jeszcze, kiedy wsparcie dla Chromium zostanie całkowicie zatrzymane dla Windows 7, jest to jednak kwestia czasu. A ja przypomnę, że Microsoft ogłosił, że darmowe przejście z Windows 7 Home, Pro lub UIltimate na Windows 10 jest wciąż możliwe za darmo.

Źródło zdjęć: Chromium

Źródło tekstu: Windows Latest