Windows 12 pokazany? Tajemniczy zrzut obiega internet

Jest duża szansa, że Microsoft pokazał pierwszy zrzut ekranu z Windowsa 12. Jeśli tak, system ten zapowiada się dość... znajomo.

Podczas październikowej konferencji Ignite, poświęconej nowościom w obozie Microsoftu, spółka pokazała tajemniczy zrzut ekranu, przedstawiający pływający pasek zadań. Materiał ten, jak zresztą wiele niezobowiązujących koncepcji, niejako zginął w tłumie. Teraz jednak okazuje się, że może być znacznie ważniejszy niż sądzono.

Zaprezentowany screenshot przedstawia prototyp systemu Windows 12, twierdzi serwis Windows Central, powołując się na własne źródła informacji. Dziennikarze zaznaczają, że efekt jest prawdopodobnie daleki od finalnego, bo projektanci w Redmond cały czas eksperymentują, ale już teraz zyskujemy pewien pogląd na to, w którą stronę zmierza Microsoft - a jest to dość znacząca rewolucja względem obecnych trendów. Przynajmniej jeśli chodzi o sam MS, bo analogie do konkurencji znaleźć już nietrudno.

Windows 12 wyraźnie nawiązuje do macOS

Domniemany Windows 12, obok ruchomego paska zadań, ma przede wszystkim zegar i zasobnik systemowy w górnej części ekranu, co od razu przywodzi na myśl macOS. Ponadto, w lewy górny róg przeniesiono widżet pogody, który, jak wiadomo, obecnie służy też do rozwijania kanału z aktualnościami.

Nowy system ponoć jeszcze bardziej niż dotychczas będzie skupiać się na użytkownikach ekranów dotykowych, a powyższe zmiany mają być tego obrazowym dowodem, choć a priori warto zauważyć, że nie widać tu na razie kroków radykalnych. Poszczególne elementy raczej nie porażają wielkością, a wyglądają po prostu jak przetasowanie obecnych schematów. Może to jednak dobrze, bo eksperyment z kafelkami, jak wyszedł, każdy doskonale wie.

Teraz najciekawsze - data premiery. Jeśli wierzyć doniesieniom, to Windowsa 12 możemy zobaczyć już w 2024 roku. Byłby to powrót do trzyletniego cyklu wydawniczego, a jednocześnie spełnienie obietnic dotyczących częstego odświeżania okienek. Rzecz jasna, otwarte pozostaje pytanie, ile z tych plotek okaże się prawdą. Nie ukrywajmy, na razie jest stanowczo zbyt wcześnie na wiążące zapowiedzi.

Źródło zdjęć: Wachiwit / Shutterstock

Źródło tekstu: WindowsCentral, oprac. własne