Windows 11 chce kontrolować i blokować to, co instalujesz na PC

Nowa, testowa wersja Windowsa 11 wprowadza dużo nowości. Wśród nich znajduje się aplikacja, która ma kontrolować to, co instalujemy na swoich komputerach.

Microsoft wydał nową, testową wersję systemu Windows 11, którą mogą pobrać uczestnicy programu Windows Insider. Wśród wielu nowości pojawiła się coś, co firma z Redmond nazwała Smart App Control, czyli w skrócie SAC.

Windows 11 sprawdzi, co instalujesz

Smart Control App to nowość w systemie Windows 11, która ma za zadanie sprawdzać to, co instalujemy na swoim komputerze. Jeśli mechanizm wykryje niezaufane lub potencjalnie niebezpieczne aplikacje, to ma je blokować. Nie wiadomo, co to dokładnie oznacza, ale mam nadzieję, że Microsoft nie będzie chciał ograniczać programów, z którymi nie jest mu po drodze.

SAC możliwy jest do włączenia tylko na komputerach, które dokonają czystej instalacji systemu w wersji Insider Preview. W takim wypadku nowość początkowo będzie w trybie ewaluacji. W nim ma samoistnie ocenić, czy jest w stanie pomóc w ochronie komputera bez znaczącego wpływu na sposób, w jakim z niego korzystamy.

Jeśli Smart Control App stwierdzi, że może działać dla nas niemal niezauważalnie, to po czasie ma się automatycznie włączać. Możliwe będzie również ręczne uruchomienie SAC. Natomiast jeśli program za bardzo musiałby wchodzić nam w drogę, to wtedy zostanie automatycznie wyłączony. Tak przynajmniej zapewnia Microsoft.

Więcej na temat SAC mamy dowiedzieć się w przyszłości. Na ten moment mechanizm pojawił się tylko w testowej wersji Windowsa 11, więc w teorii nie musi w przyszłości zagościć w pełnej wersji systemu. Trudno jednak wyobrazić sobie, aby firma z Redmond chciała zrezygnować z SAC.

