Windows 11 zaskakuje, ale wciąż Windows 10 to król naszych PC-tów

Windows 11 z miesiąca na miesiąc i tygodnia na tydzień zyskuje na popularności. Jednak to wciąż Windows 10 to jest król komputerów, jak lew jest król dżungli.

Według najnowszych danych statcounter Windows 11 przekroczył 18 proc. udziałó pod względem popularności. Najnowsze okienka Microsoftu osiągnęły poziom dokładnie 18,1 proc., dzięki czemu plasują się na drugim miejscu, co w sumie nastąpiło już w czerwcu 2022 roku, kiedy to jedenastka wyprzedziła siódemkę.

Windows 10 nadal króluje

Jednak to cały czas Windows 10 króluje na naszych komputerach. Ta wersja okienek w tym momencie znajduje się na 68,8 proc. PC-tów. Nie da się jednak nie zauważyć, jak dziesiątka systematycznie traci udziały właśnie na rzecz Windowsa 11. Jeszcze w grudniu 2021, czyli 13 miesięcy temu dziesiątka miała aż 82,4 proc. udziałów w zestawieniu wszystkich wersji systemów Microsoftu.

Chociaż Windows 11 cały czas zyskuje na popularności, to dzieje się to bardzo wolno i to nawet pomimo agresywnej kampanii firmy z Redmond. Sam co jakiś czas dostaję powiadomienie, że mój komputer jest gotowy na jedenastkę, chociaż uparcie bronię się przed aktualizacją. Po części tak słaby wynik może wynikać z bardzo wysokich wymagań, których część komputerów nie spełnia, a nawet jeśli już spełniają, to użytkownicy mogą mieć wyłączone TPM 2.0 oraz Secure Boot, przez co system nie chce się zaktualizować.

Windows 11 popularniejszy wśród graczy

Jeszcze ciekawiej dane wyglądają wśród graczy. Wystarczy spojrzeć na statystyki Steama, który wciąż pozostaje najpopularniejszą platformą z grami. Aż 30,33 proc. użytkowników "pary" korzysta z Windowsa 11. Dla porównania Windows 10 ma wynik nieco ponad dwa razy lepszy z udziałami na poziomie 63,46 proc.

Zobacz: Windows zmusi cię do tej aktualizacji. Bez wyjątków

Zobacz: Windows dostał dziwną aktualizację. Zastanów się, zanim wgrasz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Wachiwit / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TechSpot