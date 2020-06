Windows 10 Maj 2020 - raporty o kolejnych błędach

Aktualizacja Maj 2020 to chyba najgorsza zmiana w historii systemu Windows 10. Już pod koniec maja pojawiły się doniesienia o licznych problemach po jej instalacji, a miesiąc później mamy raporty o nowych.

Historia aktualizacji Maj 2020 zaczyna przypominać dość kiepski tasiemiec, w którym ciągle coś nie wychodzi, a co chwila pojawiają się - nie wiadomo skąd - bohaterowie negatywni. To samo dotyczy zbiorczych łatek bezpieczeństwa, które ukazały się zaraz po dużej aktualizacji. Nowe zgłoszenia problemów dotyczą procesu Local Security Authority, który odpowiada za obsługę usługi logowania do systemu. Tak więc jeśli ktoś odłożył aktualizację systemu i wprowadzi ją teraz, może spotkać się z nieprzyjemną niespodzianką - po uruchomieniu komputera zobaczy ekran logowania i... nastąpi reset. Można zobaczyć też niesławny "ekran śmierci" z informacją:

Problem ten dotyczy użytkowników, którzy zaktualizowali system do edycji 2004 (czyli Maj 2020), a także wcześniejszych wersji -1809, 1903, 1904 - z zainstalowanymi zbiorczymi poprawkami. Co na to Microsoft? Przyznaje się do błędu i już pracuje nad łatkami - czyli sytuacja jak zwykle. Jednak nie pokażą się one wcześniej niż... 14 lipca. Tak więc jeśli ktoś ma problem z resetem przy logowaniu, pozostają mu dwa wyjścia.

Pierwsze - męczyć się przez trzy tygodnie.

Drugie - odinstalować poprawkę bezpieczeństwa. Aby to zrobić, wchodzimy do Ustawień, działu Aktualizacje i zabezpieczenia, a następnie Zobacz historię aktualizacji. Po wejściu wybierz opcję Odinstaluj aktualizację. Nastąpi przejście do panelu sterowania, gdzie będzie lista zainstalowanych i można wybrać dowolną do usunięcia. W tym przypadku chodzi oczywiście o ostatnią.