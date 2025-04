Europa chce być kontynentem AI. Rusza wielki plan budowy gigafabryk i rozwoju sztucznej inteligencji

Najbardziej namacalnym elementem strategii jest budowa bezprecedensowej infrastruktury. Istniejąca sieć tak zwanych Fabryk AI (AI Factories), powiązanych z europejskimi superkomputerami (13 takich ośrodków już powstaje), zostanie wzmocniona. Co więcej, plan zakłada utworzenie znacznie potężniejszych Gigafabryk AI . Mają to być wielkoskalowe centra wyposażone docelowo w około 100 tysięcy najnowocześniejszych chipów AI każda – czterokrotnie więcej niż obecne Fabryki AI.

Ich zadaniem będzie trenowanie najbardziej zaawansowanych, przełomowych modeli AI na niespotykaną dotąd skalę, co ma zapewnić UE strategiczną autonomię w kluczowych sektorach przemysłu i nauki. Inwestycje publiczno-prywatne w Gigafabryki ma stymulować inicjatywa InvestAI, której celem jest zmobilizowanie około 20 miliardów euro na budowę do pięciu takich obiektów w Unii. Dodatkowo, Komisja zaproponuje Ustawę o Rozwoju Chmury i AI (Cloud and AI Development Act), aby co najmniej potroić europejską pojemność centrów danych w ciągu najbliższych 5-7 lat, z priorytetem dla zrównoważonych, ekologicznych rozwiązań.