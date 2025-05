Polacy nagminnie robią tak w samolocie. Niebawem zapłacą za to 850 zł

Każdy, kto kiedykolwiek leciał samolotem, wie, jak wygląda taka podróż, a w sumie to jej koniec. Samolot ląduje, po czym pasażerowie zaczynają odpinać pasy, wstają i zaczynają sięgać po swoje bagaże podręczne. Jeśli zrobisz tak w trakcie podróży do Turcji, to dostaniesz mandat — informuje Rzeczpospolita.