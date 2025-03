Elon Musk ma problem. Jego ukochana firma przędzie coraz gorzej

Wygląda na to, że zaangażowanie polityczne Muska w kampanię prezydencką, a teraz prezydenturę, Donalda Trumpa, oraz wynikające z tego zachowania i decyzje miliardera mają bezpośredni wpływ na sprzedaż samochodów marki, której jest właścicielem i głównym promotorem.

Według raportów serwisu Electrek sprzedaż Tesli w Europie spadła w lutym tego roku o 50% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. W niektórych krajach jest jeszcze gorzej. W Niemczech w lutym 2024 roku Tesla sprzedała ponad 6000 samochodów, w lutym tego roku było to już zaledwie 1,429 pojazdów. A Niemcy to największy rynek sprzedaży elektryków w Europie.